Boca, eliminado: cómo sigue el año del Xeneize tras la dura derrota ante Racing

Más allá de ese episodio, el análisis dirigencial incluirá otros elementos. A Úbeda le reconocen su manejo de grupo y la solidez con la que sostuvo al equipo tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Su estilo simple, directo y cercano le permitió encadenar seis victorias consecutivas, reforzar la estructura defensiva —con Maravilla Martínez como estandarte— y recuperar a jugadores que habían perdido terreno, como Milton Delgado. Resta saber qué tendrá mayor peso en la evaluación final: si los avances logrados o la falta de reacción en partidos clave.

¿Cuáles son los cambios que puede haber en el plantel?

Boca planea un mercado selectivo, con refuerzos de calidad más que de cantidad. Si bien no trascendieron nombres ni posiciones, se espera la llegada de entre tres y cuatro incorporaciones para afrontar un 2026 en el que la Copa Libertadores volverá a ser prioridad. También habrá salidas: además de Fabra, Lema y Miramón, podrían irse futbolistas como Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson, todos con chances de recibir ofertas antes de fin de año.

Con el Clausura ya terminado, la eliminación ante Racing marca un punto de inflexión. Boca encara el final del 2025 sin más compromisos deportivos, pero con decisiones determinantes por delante: la renovación de su plantel, una posible continuidad o cambio de entrenador y la preparación para un año en el que buscará volver a competir por su objetivo máximo.