Boca, eliminado: cómo sigue el año del Xeneize tras la dura derrota ante Racing

La derrota frente a Racing en la semifinal del Torneo Clausura dejó al Xeneize sin actividad oficial hasta el próximo año. ¿Qué ocurrirá durante el mes de diciembre en Boca?

Foto: Gerónimo Marino /La Número 12

La semifinal perdida ante Racing no solo significó el cierre abrupto del Torneo Clausura, sino también el final del 2025 futbolístico para Boca. Con el calendario oficial concluido y una temporada marcada por golpes duros, el equipo afrontará los próximos días con la mirada puesta en 2026. La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme deberá realizar un balance profundo del ciclo de Claudio Úbeda y resolver si continuará al mando del primer equipo. Al mismo tiempo, quedará por delante la tarea de reordenar un plantel que tendrá bajas seguras, decisiones pendientes y un mercado de pases que promete movimiento.

Cómo será la agenda inmediata del plantel de Boca

El equipo volverá al trabajo este martes en Boca Predio, donde completará una semana más de entrenamientos antes de entrar en vacaciones. La vuelta formal ocurrirá el lunes 5 de enero, cuando comience la pretemporada, aunque la dirigencia todavía no definió dónde se llevará a cabo. La intención es pactar los primeros amistosos para mediados de ese mes y comenzar a delinear el nuevo Boca de cara al próximo año.

En ese reencuentro ya no estarán tres futbolistas del plantel actual: Frank Fabra y Cristian Lema no renovarán sus contratos, mientras que Ignacio Miramón deberá regresar al Lille de Francia tras finalizar su préstamo. En tanto, el caso de Javier García sigue abierto: su vínculo vence el 31 de diciembre y su futuro es incierto. Puede renovar por un año, retirarse del fútbol profesional o incluso sumarse al cuerpo técnico como entrenador de arqueros.

Qué pasará con Claudio Úbeda tras el Clausura

La continuidad del entrenador quedó envuelta en interrogantes. Hasta antes del cruce con Racing, parecía casi un hecho que iba a renovar hasta diciembre de 2026 debido a los buenos resultados de los últimos meses: la clasificación a la Copa Libertadores tras dos años y el triunfo en el Superclásico habían reforzado su posición. Sin embargo, las decisiones tomadas en la semifinal frente a la Academia —especialmente el cambio de Exequiel Zeballos— generaron malestar en la hinchada, que cuestionó su capacidad para manejar momentos decisivos.

Más allá de ese episodio, el análisis dirigencial incluirá otros elementos. A Úbeda le reconocen su manejo de grupo y la solidez con la que sostuvo al equipo tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Su estilo simple, directo y cercano le permitió encadenar seis victorias consecutivas, reforzar la estructura defensiva —con Maravilla Martínez como estandarte— y recuperar a jugadores que habían perdido terreno, como Milton Delgado. Resta saber qué tendrá mayor peso en la evaluación final: si los avances logrados o la falta de reacción en partidos clave.

¿Cuáles son los cambios que puede haber en el plantel?

Boca planea un mercado selectivo, con refuerzos de calidad más que de cantidad. Si bien no trascendieron nombres ni posiciones, se espera la llegada de entre tres y cuatro incorporaciones para afrontar un 2026 en el que la Copa Libertadores volverá a ser prioridad. También habrá salidas: además de Fabra, Lema y Miramón, podrían irse futbolistas como Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson, todos con chances de recibir ofertas antes de fin de año.

Con el Clausura ya terminado, la eliminación ante Racing marca un punto de inflexión. Boca encara el final del 2025 sin más compromisos deportivos, pero con decisiones determinantes por delante: la renovación de su plantel, una posible continuidad o cambio de entrenador y la preparación para un año en el que buscará volver a competir por su objetivo máximo.

