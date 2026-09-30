Doble nueve y recambio: el once que prepara Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Bolivia

Por el sector externo del mediocampo, Matías Soulé —quien viene de ser padre por primera vez durante la concentración— disputa un lugar en la alineación con Valentín Barco, abriendo dos perfiles bien diferenciados para acompañar la gestación del juego. De este modo, la formación tendría las presencias en el fondo de Agustín Giay en el lateral derecho, escoltado por la zaga central que integrarán Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez frente al arco custodiado por Emiliano "Dibu" Martínez.

Cuál es la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

A la espera del último repaso táctico por parte del cuerpo técnico, el probable once de la Selección Argentina para saltar al campo en el Mario Alberto Kempes estaría conformado por: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.