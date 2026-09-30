Doble nueve y recambio: el once que prepara Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Bolivia

La Selección Argentina vuelve al ruedo internacional en lo que representará su primer compromiso tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Este miércoles, desde las 21:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el combinado nacional se medirá ante Bolivia en el arranque de la Fecha FIFA. De cara a este ensayo, Lionel Scaloni alista una alineación repleta de variantes con respecto a los últimos compromisos oficiales, abriendo paso al recambio generacional y a la reaparición de futbolistas que buscaban su lugar.