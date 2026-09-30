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Doble nueve y recambio: el once que prepara Lionel Scaloni para el amistoso entre la Selección Argentina y Bolivia

Lionel Scaloni ultima detalles para enfrentar a Bolivia en Córdoba. Julián Álvarez y Lautaro Martínez irían juntos en el ataque.

Lionel Scaloni. 

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La Selección Argentina vuelve al ruedo internacional en lo que representará su primer compromiso tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Este miércoles, desde las 21:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el combinado nacional se medirá ante Bolivia en el arranque de la Fecha FIFA. De cara a este ensayo, Lionel Scaloni alista una alineación repleta de variantes con respecto a los últimos compromisos oficiales, abriendo paso al recambio generacional y a la reaparición de futbolistas que buscaban su lugar.

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Aunque el entrenador santafesino evitó confirmar de manera pública la nómina titular en su reciente conferencia de prensa, las prácticas de fútbol en el predio de Ezeiza permitieron vislumbrar el dibujo táctico preparado para saltar al césped cordobés. La principal novedad estará en el frente de ataque, donde Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán la titularidad desde el inicio.

Qué sorpresas y dudas mantiene Lionel Scaloni en el once titular de la Selección Argentina

Además de la dupla ofensiva en la delantera, el armado del mediocampo y la franja defensiva presentaron varios movimientos significativos durante los ensayos formales. En la creación de juego, Nicolás Paz le ganaría la pulseada a Franco Mastantuono, perfilándose para asumir el rol de enlace con los atacantes.

A su vez, el cuerpo técnico analiza alternativas en puestos puntuales de la cancha. Sobre el carril izquierdo de la defensa, Facundo Medina y Román Vega sostienen una puja mano a mano por la titularidad, mientras que el eje central de la mitad de la cancha estará bajo el mando de la dupla conformada por Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister.

Por el sector externo del mediocampo, Matías Soulé —quien viene de ser padre por primera vez durante la concentración— disputa un lugar en la alineación con Valentín Barco, abriendo dos perfiles bien diferenciados para acompañar la gestación del juego. De este modo, la formación tendría las presencias en el fondo de Agustín Giay en el lateral derecho, escoltado por la zaga central que integrarán Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez frente al arco custodiado por Emiliano "Dibu" Martínez.

Cuál es la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

A la espera del último repaso táctico por parte del cuerpo técnico, el probable once de la Selección Argentina para saltar al campo en el Mario Alberto Kempes estaría conformado por: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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