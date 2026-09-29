Gastón Gaudio anunció que será candidato a presidente de Independiente: "Es un club que amo"

Al referirse a la conformación de su espacio, explicó que una de sus condiciones fue no sumar personas que, según su criterio, hayan tenido responsabilidades en los problemas atravesados por Independiente durante las últimas dos décadas. “No quería a nadie que haya tenido poder de decisión y le haya hecho daño al club. La gente está cansada de todo eso”, señaló.

Gaudio aseguró que ya consiguió un sponsor para Independiente

Otro de los puntos que Gaudio consideraba indispensables antes de confirmar su candidatura era contar con respaldo económico para un eventual proyecto de gestión. “Cerré el sponsor. Sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es algo que Independiente necesita para armar un equipo competitivo y volver a estar donde merece”, afirmó.

El extenista estará acompañado por integrantes de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque aseguró que mantiene abiertas las puertas para incorporar dirigentes provenientes de otros espacios.

Hasta el momento, también expresaron su intención de participar de las elecciones de Independiente el periodista Enrique Sacco, el dirigente Luciano Nakis y el exfutbolista Daniel Bertoni.