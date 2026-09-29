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Gastón Gaudio anunció que será candidato a presidente de Independiente: "Es un club que amo"

El extenista y campeón de Roland Garros 2004 anunció que participará de las elecciones del 13 de diciembre. Según explicó, en las últimas semanas logró cerrar una serie de acuerdos para lanzarse.

Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente. (Foto: archivo)

Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente. (Foto: archivo)

Los rumores que circulaban desde hacía meses finalmente quedaron confirmados. Gastón Gaudio anunció que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones del club previstas para el próximo 13 de diciembre. El ex tenista y reconocido hincha del Rojo hizo oficial una decisión que venía evaluando desde hacía tiempo.

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Según explicó, en las últimas semanas logró cerrar una serie de acuerdos que consideraba fundamentales antes de lanzarse a la política del club. “Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, confirmó Gaudio durante una entrevista con López 910, el ciclo de Gustavo López en AM 910 La Red. “Es una decisión difícil en mi vida. Tenía muchas ganas de estar, pero también muchos compromisos. Hoy llegó el día en que tengo todo arreglado”, agregó.

El campeón de Roland Garros 2004 aseguró que esperaba que se cumplieran determinadas condiciones antes de involucrarse formalmente en la vida política de Independiente. “Es una de las responsabilidades más importantes de mi vida. Se fueron dando las cosas que quería para tomar esta decisión. Es un club que amo y que es gigante”, sostuvo.

Gaudio también planteó la necesidad de alcanzar acuerdos entre los diferentes sectores de la institución. “Independiente es enorme. Estaría bueno que el día de mañana estemos todos juntos y que todos queramos el bien del club”, afirmó.

Al referirse a la conformación de su espacio, explicó que una de sus condiciones fue no sumar personas que, según su criterio, hayan tenido responsabilidades en los problemas atravesados por Independiente durante las últimas dos décadas. “No quería a nadie que haya tenido poder de decisión y le haya hecho daño al club. La gente está cansada de todo eso”, señaló.

Gaudio aseguró que ya consiguió un sponsor para Independiente

Otro de los puntos que Gaudio consideraba indispensables antes de confirmar su candidatura era contar con respaldo económico para un eventual proyecto de gestión. “Cerré el sponsor. Sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es algo que Independiente necesita para armar un equipo competitivo y volver a estar donde merece”, afirmó.

El extenista estará acompañado por integrantes de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque aseguró que mantiene abiertas las puertas para incorporar dirigentes provenientes de otros espacios.

Hasta el momento, también expresaron su intención de participar de las elecciones de Independiente el periodista Enrique Sacco, el dirigente Luciano Nakis y el exfutbolista Daniel Bertoni.

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