Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina en la previa del amistoso en Córdoba: "Las ganas..."

Cómo será la formación de Argentina para enfrentar a Bolivia y la situación del cuerpo técnico

De cara al duelo del miércoles a las 21:00 en Córdoba, Scaloni confirmó un importante ensayo táctico en la zona de ataque: “En principio van a jugar, al menos este partido, juntos. Es una linda prueba para que se vean los dos y ver qué nos pueden aportar”, señaló en referencia a la dupla conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. A su vez, se refirió a la chance de juntar a Franco Mastantuono y Nicolás Paz: “Pueden jugar juntos; en principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar, lo hemos probado”.

En cuanto a la estructura de su equipo de trabajo, el entrenador fue consultado sobre la posible partida de Walter Samuel ante ofertas externas: “El Cabezón nos dio una muestra de lo que representaba la Selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para ir a trabajar con Chivu y se quedó con nosotros hasta el Mundial. Por ahora no tengo novedad. Tiene la puerta abierta. Si quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”.

Por último, el plantel albiceleste completará la agenda de la jornada previa con el último entrenamiento vespertino a las 15:30 en Ezeiza, con los primeros minutos de la práctica abiertos a la prensa acreditada, mientras Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan realizando tareas diferenciadas.