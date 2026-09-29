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Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina en la previa del amistoso en Córdoba: "Las ganas..."

Lionel Scaloni confirmó que iniciaron las charlas para renovar su contrato. Además, definió a los nuevos capitanes antes del amistoso.

Foto: Reuters

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En la antesala del primer compromiso amistoso de la Fecha FIFA frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Lionel Scaloni encabezó una conferencia de prensa de amplio alcance. Tras el trago amargo por la final perdida ante España en la que había puesto en duda su permanencia, el entrenador santafesino llevó tranquilidad respecto a la extensión de su mandato al frente de la Albiceleste: “La predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Lo importante es que las ganas están”.

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Lionel Messi y Lionel Scaloni. 

Asimismo, profundizó sobre el proceso personal que atravesó para sentarse a negociar: “Dije después de la final que había que pensar bien, después de ese momento negativo. Tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo, que es fundamental, sin olvidar el económico, pero analizar qué nos queda, qué es lo que nos viene y estamos ilusionados con eso. Eso me ha abierto a llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo, no hubiera abierto la chance a hablar”. Por otra parte, desmintió enfáticamente las versiones que lo vinculaban con un posible desembarco en River Plate: “Los rumores son rumores; a mí nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie”.

Qué pasará con la camiseta número 10 de Lionel Messi y quiénes serán los nuevos capitanes

Uno de los puntos centrales de la rueda de prensa giró en torno a la gestión de la mítica camiseta dorsal número 10 ante la próxima despedida de Lionel Messi, confirmada para el duelo del 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental. “En estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija”, explicó el entrenador.

A la hora de ratificar la conducción dentro del campo de juego para el nuevo ciclo, el DT anunció la nómina oficial de referentes de la delegación: “El capitán es Cuti, el segundo va a ser Emiliano Martínez y el tercero va a ser Lautaro Martínez”. Sobre el desafío de suplir la figura del astro rosarino, agregó: “Le buscaremos la vuelta también a jugar de otra manera, por qué no. Para eso están estos partidos, para probar. Sin olvidarnos de que nuestro fútbol pasa a través de la pelota, de juntar gente que juegue bien”.

Cómo será la formación de Argentina para enfrentar a Bolivia y la situación del cuerpo técnico

De cara al duelo del miércoles a las 21:00 en Córdoba, Scaloni confirmó un importante ensayo táctico en la zona de ataque: “En principio van a jugar, al menos este partido, juntos. Es una linda prueba para que se vean los dos y ver qué nos pueden aportar”, señaló en referencia a la dupla conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. A su vez, se refirió a la chance de juntar a Franco Mastantuono y Nicolás Paz: “Pueden jugar juntos; en principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar, lo hemos probado”.

En cuanto a la estructura de su equipo de trabajo, el entrenador fue consultado sobre la posible partida de Walter Samuel ante ofertas externas: “El Cabezón nos dio una muestra de lo que representaba la Selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para ir a trabajar con Chivu y se quedó con nosotros hasta el Mundial. Por ahora no tengo novedad. Tiene la puerta abierta. Si quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”.

Por último, el plantel albiceleste completará la agenda de la jornada previa con el último entrenamiento vespertino a las 15:30 en Ezeiza, con los primeros minutos de la práctica abiertos a la prensa acreditada, mientras Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continúan realizando tareas diferenciadas.

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