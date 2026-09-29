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¡Se agranda la Scaloneta! Un jugador de la Selección Argentina fue papá por primera vez: el tierno anuncio

Un jugador de la Selección Argentina fue papá por primera vez durante la concentración con el combinacio nacional. El emotivo anuncio.

Matías Soulé se convirtió en padre por primera vez tras la llegada de Bautista

Matías Soulé se convirtió en padre por primera vez tras la llegada de Bautista, su primer hijo junto a su pareja, Milagros Sosa. (Foto matiassoule11/Instagram)

Matías Soulé atraviesa un momento inmejorable tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras se encuentra en Buenos Aires integrando la nómina de la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni, el delantero se convirtió en padre por primera vez tras la llegada de Bautista, su primer hijo junto a su pareja, Milagros Sosa.

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(Foto matiassoule11/Instagram)

A través de una publicación compartida en sus plataformas digitales, la pareja mostró las primeras imágenes del recién nacido, incluyendo una emotiva postal del atacante sosteniendo al bebé en sus brazos. “Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabes cuánto te amamos”, escribieron los padres primerizos. La noticia generó un inmediato revuelo entre sus compañeros de la delegación y del fútbol europeo. Paulo Dybala, con quien comparte plantel en la Roma, comentó rápidamente: “Qué ganas de conocer a Bauti”. En tanto, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, se sumó a los saludos: “Ay, por favor, felicidades, chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso”.

En qué momento de la Fecha FIFA se dio el nacimiento del hijo de Matías Soulé

El nacimiento del pequeño Bautista se produjo en medio de la preparación del equipo nacional para encarar una triple fecha de partidos amistosos internacionales frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último de enorme carga emotiva por significar la despedida oficial de Lionel Messi de la camiseta albiceleste.

A sus 23 años, el atacante de la Roma logró afianzarse como una de las alternativas ofensivas fijas dentro del recambio generacional de Scaloni. En la actual temporada con el conjunto de la capital italiana, el marplatense disputó seis partidos, convirtió dos goles y aportó una asistencia, sumando un total acumulado de 87 encuentros, 14 tantos y 14 pases gol desde su desembarco a mediados de 2024.

Cómo fueron los inicios de Matías Soulé antes de llegar a la Selección Argentina y a Italia

La historia deportiva del delantero comenzó a los 3 años en el Club Banco Nación de Mar del Plata, motivado por la pasión futbolera que le inculcó su padre, Norberto, y manteniendo desde la infancia su fanatismo confesado por Independiente. Tras dar sus primeros pasos locales en Argentinos del Sud y Kimberley, recaló en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde su nivel comenzó a llamar la atención internacional.

A los 15 años, su carrera dio un vuelco drástico al emigrar a Italia para unirse a la Juventus, una salida de Liniers que generó un fuerte revuelo mediático y tensiones con su entorno. Ya establecido en el Viejo Continente, el futbolista debió sobreponerse a distintas lesiones y a la interrupción de la pandemia para moldear su juego. Aunque se inició como enganche tradicional, con el tiempo mutó a un extremo desequilibrante por ambas bandas, rápido en el mano a mano y con visión de juego, características técnicas que llevaron a que en la Selección argentina se lo compare con Ángel Di María.

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