¡Se agranda la Scaloneta! Un jugador de la Selección Argentina fue papá por primera vez: el tierno anuncio

A sus 23 años, el atacante de la Roma logró afianzarse como una de las alternativas ofensivas fijas dentro del recambio generacional de Scaloni. En la actual temporada con el conjunto de la capital italiana, el marplatense disputó seis partidos, convirtió dos goles y aportó una asistencia, sumando un total acumulado de 87 encuentros, 14 tantos y 14 pases gol desde su desembarco a mediados de 2024.

Cómo fueron los inicios de Matías Soulé antes de llegar a la Selección Argentina y a Italia

La historia deportiva del delantero comenzó a los 3 años en el Club Banco Nación de Mar del Plata, motivado por la pasión futbolera que le inculcó su padre, Norberto, y manteniendo desde la infancia su fanatismo confesado por Independiente. Tras dar sus primeros pasos locales en Argentinos del Sud y Kimberley, recaló en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde su nivel comenzó a llamar la atención internacional.

A los 15 años, su carrera dio un vuelco drástico al emigrar a Italia para unirse a la Juventus, una salida de Liniers que generó un fuerte revuelo mediático y tensiones con su entorno. Ya establecido en el Viejo Continente, el futbolista debió sobreponerse a distintas lesiones y a la interrupción de la pandemia para moldear su juego. Aunque se inició como enganche tradicional, con el tiempo mutó a un extremo desequilibrante por ambas bandas, rápido en el mano a mano y con visión de juego, características técnicas que llevaron a que en la Selección argentina se lo compare con Ángel Di María.