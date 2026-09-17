Atención Boca: el plan del Vasco Arruabarrena para visitar a San Lorenzo tras la clasificación en Brasil

Cómo se ubica Boca en el Torneo Clausura antes de enfrentar a San Lorenzo

El panorama representa un alivio oportuno para Arruabarrena, quien en las jornadas previas se vio obligado a recurrir a una rotación profunda en la alineación. Como consecuencia de ese recambio constante, Boca se ubica en la quinta posición de la Zona A con 14 puntos y todavía no logró afirmarse de manera definitiva en los puestos de clasificación a los playoffs, además de necesitar sumar unidades para acomodarse en la tabla anual de la temporada.

De aquí al domingo, el cuerpo técnico evaluará si dispone algún retoque puntual por cuestiones puramente tácticas. De todas formas, la perspectiva de contar con varios días de descanso hasta el duelo ante Racing por Copa Argentina —partido a confirmarse con el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA— le permite al entrenador tomar ciertos riesgos sabiendo que habrá tiempo suficiente para la posterior recuperación física.

Con este escenario por delante, la probable formación de Boca para visitar a San Lorenzo estaría integrada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.