Atención Boca: el plan del Vasco Arruabarrena para visitar a San Lorenzo tras la clasificación en Brasil

Luego de la exigente clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana conseguida ante San Pablo en el Morumbí, Boca Juniors no tiene margen para el descanso y ya enfoca sus cañones en el campeonato local. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atravesó el tramo final de una extensa seguidilla de partidos que trajo consigo algunas complicaciones físicas, pero el saldo tras la excursión a Brasil resultó sumamente positivo: ningún futbolista quedó tocado desde el punto de vista médico, por lo que de cara a una semana de trabajo más amplia, el DT planea poner lo mejor que tiene a disposición este domingo ante San Lorenzo.