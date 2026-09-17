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Atención Boca: el plan del Vasco Arruabarrena para visitar a San Lorenzo tras la clasificación en Brasil

Tras la clasificación en Brasil, Boca piensa en San Lorenzo. Rodolfo Arruabarrena evalúa el equipo para sumar en el Clausura.

Rodolfo Arruabarrena evalúa el equipo para enfrentar a San Lorenzo. 

Rodolfo Arruabarrena evalúa el equipo para enfrentar a San Lorenzo. 

Luego de la exigente clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana conseguida ante San Pablo en el Morumbí, Boca Juniors no tiene margen para el descanso y ya enfoca sus cañones en el campeonato local. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atravesó el tramo final de una extensa seguidilla de partidos que trajo consigo algunas complicaciones físicas, pero el saldo tras la excursión a Brasil resultó sumamente positivo: ningún futbolista quedó tocado desde el punto de vista médico, por lo que de cara a una semana de trabajo más amplia, el DT planea poner lo mejor que tiene a disposición este domingo ante San Lorenzo.

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(Foto: Reuters)

Salvo por las bajas ya conocidas de Tomás Aranda (quien sufrió una dura lesión), Adam Bareiro (recientemente intervenido quirúrgicamente) y Ayrton Costa (afectado por un fuerte desgarro), la nómina de heridos dejó de ser un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. Si bien algunos futbolistas habían arribado al duelo internacional al límite de sus posibilidades, la recuperación posterior indica que están en óptimas condiciones para saltar al campo de juego en el Bajo Flores, lo que abre la firme posibilidad de repetir la alineación inicial.

En qué estado físico llegan Leandro Paredes y Milton Delgado al clásico

Las dos principales incógnitas antes del choque continental estaban centradas en el mediocampo. Leandro Paredes y Milton Delgado fueron los futbolistas que llegaron más exigidos desde el aspecto físico, pero ambos finalizaron el compromiso en Brasil enteros y están listos para reaparecer desde el arranque.

El capitán y campeón del mundo no se encuentra todavía al 100% de su condición, pero está completamente apto para volver a completar los 90 minutos de juego. Por su parte, el "Chelito" Delgado debió ser reemplazado en el Morumbí por Tomás Belmonte debido al desgaste acumulado, aunque los chequeos posteriores confirmaron que no sufrió ninguna consecuencia física ni lesión de gravedad.

Cómo se ubica Boca en el Torneo Clausura antes de enfrentar a San Lorenzo

El panorama representa un alivio oportuno para Arruabarrena, quien en las jornadas previas se vio obligado a recurrir a una rotación profunda en la alineación. Como consecuencia de ese recambio constante, Boca se ubica en la quinta posición de la Zona A con 14 puntos y todavía no logró afirmarse de manera definitiva en los puestos de clasificación a los playoffs, además de necesitar sumar unidades para acomodarse en la tabla anual de la temporada.

De aquí al domingo, el cuerpo técnico evaluará si dispone algún retoque puntual por cuestiones puramente tácticas. De todas formas, la perspectiva de contar con varios días de descanso hasta el duelo ante Racing por Copa Argentina —partido a confirmarse con el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA— le permite al entrenador tomar ciertos riesgos sabiendo que habrá tiempo suficiente para la posterior recuperación física.

Con este escenario por delante, la probable formación de Boca para visitar a San Lorenzo estaría integrada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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