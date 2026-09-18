"Intenté...": Harry Kane reveló detalles sobre la charla y el abrazo con Lionel Messi tras el triunfo argentino

Qué dijo Harry Kane sobre la Bota de Oro y el Balón de Oro 2026

Durante el reportaje, el goleador también analizó sus aspiraciones personales de cara a los trofeos individuales más prestigiosos del fútbol mundial. Al ser consultado sobre la posibilidad de conquistar una nueva Bota de Oro y compartir podio histórico con Messi y Cristiano Ronaldo, el atacante no ocultó su entusiasmo: “Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación y son dos de los mejores de la historia. Formar parte de esa conversación ya es algo especial”. Sobre sus metas para el certamen alemán, agregó: “Cada vez que gano una, quiero otra. Espero estar ahí otra vez esta temporada, marcando tantos goles como pueda en la Bundesliga, y veremos si puedo conseguir otra”.

Por último, a diferencia de otros nombres que hicieron pública su candidatura como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, el inglés prefirió mantener un perfil bajo respecto al Balón de Oro 2026. Aunque admitió que completó la mejor temporada de su vida tras alcanzar los 73 goles —la segunda cifra más alta de la historia de este deporte, solo por detrás de los 82 tantos marcados por Messi en la temporada 2011/12—, el atacante optó por la cautela. “Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Es verdad que llegar a 73 goles habla por sí solo. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. La temporada pasada ya es pasado, ahora estoy centrado en esta”, concluyó.