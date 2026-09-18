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"Intenté...": Harry Kane reveló detalles sobre la charla y el abrazo con Lionel Messi tras el triunfo argentino

Harry Kane contó detalles de su abrazo con Messi tras la semifinal del Mundial 2026. Además, opinó sobre la Bota de Oro y el Balón de Oro.

El abrazo de Lionel Messi y Harry Kane tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra. (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

El abrazo de Lionel Messi y Harry Kane tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra. (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

A meses del épico triunfo de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, Harry Kane rompió el silencio sobre uno de los momentos más emotivos que dejó aquel encuentro. El atacante del Bayern Munich brindó una entrevista al diario Marca en la que contó los detalles detrás del abrazo que se dio con Lionel Messi sobre el césped apenas consumada la eliminación de su seleccionado.

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El capitán inglés recordó lo difícil que resultó digerir la derrota en una instancia tan decisiva, pero remarcó la importancia de la deportividad: “Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde”.

Qué le dijo Harry Kane a Lionel Messi tras quedar eliminado del Mundial 2026

Al repasar el momento exacto en el que ambos referentes se cruzaron tras el pitazo final, el artillero de la Bundesliga detalló qué palabras le transmitió al capitán argentino: “De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”.

En esa misma línea, el atacante enfatizó que su actitud buscó honrar la trayectoria del rosarino: “Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”. Asimismo, analizó las virtudes del '10' como líder colectivo, destacando que “siempre ha puesto al equipo por delante de él”, cualidad que consideró como “una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”.

Qué dijo Harry Kane sobre la Bota de Oro y el Balón de Oro 2026

Durante el reportaje, el goleador también analizó sus aspiraciones personales de cara a los trofeos individuales más prestigiosos del fútbol mundial. Al ser consultado sobre la posibilidad de conquistar una nueva Bota de Oro y compartir podio histórico con Messi y Cristiano Ronaldo, el atacante no ocultó su entusiasmo: “Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación y son dos de los mejores de la historia. Formar parte de esa conversación ya es algo especial”. Sobre sus metas para el certamen alemán, agregó: “Cada vez que gano una, quiero otra. Espero estar ahí otra vez esta temporada, marcando tantos goles como pueda en la Bundesliga, y veremos si puedo conseguir otra”.

Por último, a diferencia de otros nombres que hicieron pública su candidatura como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, el inglés prefirió mantener un perfil bajo respecto al Balón de Oro 2026. Aunque admitió que completó la mejor temporada de su vida tras alcanzar los 73 goles —la segunda cifra más alta de la historia de este deporte, solo por detrás de los 82 tantos marcados por Messi en la temporada 2011/12—, el atacante optó por la cautela. “Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Es verdad que llegar a 73 goles habla por sí solo. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. La temporada pasada ya es pasado, ahora estoy centrado en esta”, concluyó.

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