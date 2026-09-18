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ILUSIÓN MILLONARIA

River tomó una decisión con Leonardo Ponzio tras su arranque perfecto como DT

El ex mediocampista asumió como entrenador interino y tuvo un comienzo ideal al frente del equipo, con tres triunfos consecutivos y un rendimiento que cambió el clima en Núñez.

River tomó una decisión con Leonardo Ponzio tras su arranque perfecto como DT. (Foto: archivo)

River tomó una decisión con Leonardo Ponzio tras su arranque perfecto como DT. (Foto: archivo)

El ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador de River dejó de ser una solución transitoria y pasó a tener respaldo oficial. Luego de un arranque con tres victorias consecutivas, la dirigencia del club decidió renovarle el contrato y confirmó que continuará al frente del equipo hasta agosto de 2027.

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River logró tres triunfos al hilo con Ponzio como entrenador y pelea por entrar a la Copa Libertadores 2027.

La decisión se tomó después de los buenos resultados obtenidos desde que asumió como técnico interino y ante la necesidad reglamentaria de formalizar su situación. Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que un entrenador interino permanezca más de dos partidos al frente de un equipo de Primera División, por lo que River avanzó con la firma del nuevo vínculo.

De esta manera, Ponzio tendrá la oportunidad de conducir al plantel durante lo que resta de la temporada, con un desafío central: volver a meter a River en la Copa Libertadores.

El inicio de Ponzio que convenció a la dirigencia

Leonardo Ponzio, DT de River. (Foto: archivo)

Leonardo Ponzio, DT de River. (Foto: archivo)

El comienzo del ex volante como entrenador estuvo marcado por la efectividad. En sus primeros tres encuentros, River consiguió puntaje perfecto y mostró una recuperación futbolística que terminó inclinando la balanza a favor de su continuidad.

Desde su llegada al banco, el equipo convirtió ocho goles en tres partidos, una cifra que acompañó una racha de resultados positivos.

El debut fue con un triunfo ante Banfield por 3-2 como visitante. Luego llegó una victoria frente a Independiente Rivadavia por 3-1, en un partido donde River mostró su mejor versión durante el primer tiempo, y finalmente un agónico triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán, que terminó de consolidar la confianza en el nuevo entrenador.

Una figura histórica de River ahora busca devolverlo a la Libertadores

La elección de Ponzio tiene un fuerte componente simbólico. El ex mediocampista fue una pieza clave del River de la última década, donde disputó nueve temporadas y se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Ahora, desde otro rol, tendrá la responsabilidad de liderar la reconstrucción futbolística de un equipo que busca recuperar protagonismo.

Con la renovación, el entrenador recibió también una mejora salarial y el respaldo de la comisión directiva encabezada por Stefano Di Carlo, que decidió apostar por la continuidad del proyecto.

La tabla y el desafío que tiene por delante

Con los resultados obtenidos desde su llegada, River logró ubicarse nuevamente en zona de clasificación dentro de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo quedó séptimo con 13 puntos, a cinco unidades del líder, mientras que en la tabla anual todavía tiene una tarea pendiente: alcanzar los puestos que otorgan un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Actualmente, el “Millonario” marcha sexto en esa clasificación con 42 puntos, a tres unidades del último lugar de acceso al máximo torneo continental.

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