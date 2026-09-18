River tomó una decisión con Leonardo Ponzio tras su arranque perfecto como DT

Desde su llegada al banco, el equipo convirtió ocho goles en tres partidos, una cifra que acompañó una racha de resultados positivos.

El debut fue con un triunfo ante Banfield por 3-2 como visitante. Luego llegó una victoria frente a Independiente Rivadavia por 3-1, en un partido donde River mostró su mejor versión durante el primer tiempo, y finalmente un agónico triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán, que terminó de consolidar la confianza en el nuevo entrenador.

Una figura histórica de River ahora busca devolverlo a la Libertadores

La elección de Ponzio tiene un fuerte componente simbólico. El ex mediocampista fue una pieza clave del River de la última década, donde disputó nueve temporadas y se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Ahora, desde otro rol, tendrá la responsabilidad de liderar la reconstrucción futbolística de un equipo que busca recuperar protagonismo.

Con la renovación, el entrenador recibió también una mejora salarial y el respaldo de la comisión directiva encabezada por Stefano Di Carlo, que decidió apostar por la continuidad del proyecto.

La tabla y el desafío que tiene por delante

Con los resultados obtenidos desde su llegada, River logró ubicarse nuevamente en zona de clasificación dentro de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo quedó séptimo con 13 puntos, a cinco unidades del líder, mientras que en la tabla anual todavía tiene una tarea pendiente: alcanzar los puestos que otorgan un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Actualmente, el “Millonario” marcha sexto en esa clasificación con 42 puntos, a tres unidades del último lugar de acceso al máximo torneo continental.