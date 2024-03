Dolor de cabeza para Scaloni: un futbolista se lesionó y podría perderse los próximos amistosos

Esta salida anticipada encendió las alarmas en la Selección Argentina, ya que faltan tres semanas para los encuentros que sirven como preparación para la Copa América.

A la espera de los resultados de los exámenes médicos, Senesi tiene la esperanza de regresar a la Scaloneta. En el pasado, expresó su compromiso con la camiseta albiceleste: “Tomé la decisión con el corazón y decidí jugar para mi país. No me imaginaba escuchando un himno que no sea de mi país. Me siento orgulloso de representar a la Argentina”, afirmó hace algunos años ante la posibilidad de ser convocado para representar a Italia.

El exdefensor de San Lorenzo debutó con la Scaloneta en la victoria por 5-0 sobre Estonia en junio de 2022, pero desde entonces no ha vuelto a tener minutos de juego. Además, participó en la consagración argentina en la Finalissima contra Italia unos días antes, aunque no jugó, pero recibió la medalla de campeón.

Lista de convocados de la Selección Argentina vs. El Salvador y Costa Rica

ARQUEROS

Franco Armani

Walter Benítez

Emiliano Martínez

DEFENSORES

Germán Pezzella

Nehuén Pérez

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Nicolás Tagliafico

Marcos Senesi

Nahuel Molina

Valentín Barco

MEDIOCAMPISTAS

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Facundo Buonanotte

Valentín Carboni

Ángel Di María

DELANTEROS

Alejandro Garnacho

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Paulo Dybala

