En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Papu Gómez
Fútbol
FÚTBOL

Duro golpe para el Papu Gómez: su regreso al fútbol se postergó y deberá seguir esperando para volver a jugar

Tras dos años sin jugar por doping positivo, el regreso al fútbol del Papu Gómez, que iba a ser el pasado domingo, se postergó. ¿Cuál fue el motivo?

Duro golpe para el Papu Gómez: su regreso al fútbol se postergó y deberá seguir esperando para volver a jugar

Alejandro “Papu” Gómez atraviesa un nuevo revés en su carrera. Cuando todo estaba preparado para que este domingo marcara su regreso al fútbol profesional, luego de dos años de suspensión por doping, el propio entrenador del Padova, Matteo Andreoletti, confirmó que el argentino no podía ser parte del equipo en el encuentro ante el Juve Stabia por la Serie B de Italia.

Leé también Sorpresivo: Papu Gómez volvió a jugar al fútbol tras la sanción por doping
Foto: IG @papugomez_official
image

El motivo no tiene que ver con cuestiones disciplinarias ni con la sanción que lo mantuvo al margen del fútbol, sino con un problema físico que apareció en los últimos días. “Lo sentimos por Papu desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido”, explicó el DT del conjunto italiano.

Por qué se demora el regreso del Papu Gómez al fútbol

Según detalló Andreoletti, el mediocampista de 36 años sufrió una molestia muscular leve, pero suficiente como para frenar su vuelta. “Cuando esté al 100 por ciento desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

En la misma línea, agregó: “El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria”. De esta manera, el debut del argentino con la camiseta del Padova Calcio deberá esperar y, por el momento, no hay una fecha estipulada.

Cuánto hace que el Papu no juega un partido oficial

La última vez que Alejandro Gómez disputó un encuentro oficial fue el 8 de octubre de 2023, cuando vestía la camiseta del Monza en la Serie A italiana, en un duelo frente a la Salernitana. Poco después se conoció la noticia que cambiaría su carrera: el positivo en un control antidoping que se había realizado en la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando todavía jugaba para el Sevilla.

A partir de ese resultado, el jugador fue sancionado con dos años de suspensión, un castigo que ya cumplió en su totalidad. Durante ese tiempo se mantuvo alejado de las canchas, aunque nunca dejó de entrenar por su cuenta y de insistir en su inocencia.

Por qué fue sancionado el Papu Gómez por doping

El futbolista argentino explicó que el resultado positivo se debió a la ingestión accidental de un jarabe para la tos que pertenecía a su hijo, el cual contenía terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Gómez siempre sostuvo que no hubo intención de doparse y que fue un error doméstico sin ánimo de sacar ventaja deportiva.

Pese a su defensa, la sanción se mantuvo firme y lo dejó fuera del fútbol profesional durante 24 meses. Ahora, cumplido el castigo, había vuelto a entrenarse con normalidad y a ponerse bajo las órdenes de Andreoletti desde julio, con la ilusión de tener su segundo aire en el Padova, club con el que firmó contrato hasta junio de 2027.

Cuándo podría volver finalmente el Papu Gómez

Aunque no hay una fecha oficial, desde el entorno del club se mantienen optimistas de que el campeón del mundo podrá reaparecer antes de fin de año. Todo dependerá de su evolución muscular y de cómo responda su físico al ritmo competitivo tras tanto tiempo sin jugar.

Por ahora, el Papu deberá seguir esperando. Después de dos años de suspensión y una larga preparación para su regreso, una pequeña lesión volvió a ponerle pausa a su sueño de volver a pisar el césped como profesional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papu Gómez Fútbol
Notas relacionadas
Papu Gómez rompió el silencio y habló sobre Lionel Scaloni: "Era insoportable"
El inesperado anuncio del Papu Gómez después de cumplir con la suspensión por doping
⁠Papu Gómez volverá a jugar este domingo tras dos años de suspensión por doping: en qué club lo hará

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar