Duro golpe para el Papu Gómez: su regreso al fútbol se postergó y deberá seguir esperando para volver a jugar

Cuánto hace que el Papu no juega un partido oficial

La última vez que Alejandro Gómez disputó un encuentro oficial fue el 8 de octubre de 2023, cuando vestía la camiseta del Monza en la Serie A italiana, en un duelo frente a la Salernitana. Poco después se conoció la noticia que cambiaría su carrera: el positivo en un control antidoping que se había realizado en la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando todavía jugaba para el Sevilla.

A partir de ese resultado, el jugador fue sancionado con dos años de suspensión, un castigo que ya cumplió en su totalidad. Durante ese tiempo se mantuvo alejado de las canchas, aunque nunca dejó de entrenar por su cuenta y de insistir en su inocencia.

Por qué fue sancionado el Papu Gómez por doping

El futbolista argentino explicó que el resultado positivo se debió a la ingestión accidental de un jarabe para la tos que pertenecía a su hijo, el cual contenía terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Gómez siempre sostuvo que no hubo intención de doparse y que fue un error doméstico sin ánimo de sacar ventaja deportiva.

Pese a su defensa, la sanción se mantuvo firme y lo dejó fuera del fútbol profesional durante 24 meses. Ahora, cumplido el castigo, había vuelto a entrenarse con normalidad y a ponerse bajo las órdenes de Andreoletti desde julio, con la ilusión de tener su segundo aire en el Padova, club con el que firmó contrato hasta junio de 2027.

Cuándo podría volver finalmente el Papu Gómez

Aunque no hay una fecha oficial, desde el entorno del club se mantienen optimistas de que el campeón del mundo podrá reaparecer antes de fin de año. Todo dependerá de su evolución muscular y de cómo responda su físico al ritmo competitivo tras tanto tiempo sin jugar.

Por ahora, el Papu deberá seguir esperando. Después de dos años de suspensión y una larga preparación para su regreso, una pequeña lesión volvió a ponerle pausa a su sueño de volver a pisar el césped como profesional.