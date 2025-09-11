En vivo Radio La Red
BOMBAZO

Papu Gómez rompió el silencio y habló sobre Lionel Scaloni: "Era insoportable"

El campeón del mundo habló sobre la etapa más difícil de su carrera, su vínculo con Lionel Scaloni, la sanción por doping y las razones que lo motivan a volver a jugar en medio de la adversidad.

Alejandro “Papu” Gómez atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera. Suspendido por dos años por un doping positivo, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 decidió romper el silencio y habló sobre su vínculo con Lionel Scaloni, su salida del equipo nacional y el regreso a las canchas con el Pádova, en la Serie B de Italia.

En diálogo con el periodista Julián Polo, el exjugador de Arsenal y Atalanta repasó anécdotas, sentimientos y aprendizajes que lo marcaron en este tiempo.

Cómo fue la relación de Papu Gómez con Scaloni en sus inicios

El Papu recordó su llegada al Atalanta, cuando compartió plantel con Scaloni: “Leo tenía 36, venía de la Lazio y había tenido quilombos. No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario”.

Esa cercanía trascendió lo futbolístico. “Vivíamos al lado, íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”, contó.

También dio detalles de cómo era Scaloni como jugador: “Insoportable, en el buen sentido. Con mucha energía, siempre activo y querido en el vestuario. Ya buscaba ser técnico y hasta hizo su primer curso en Bérgamo”.

Qué destacó Papu Gómez del Scaloni entrenador

El mediocampista resaltó la capacidad de Scaloni para liderar la Selección después del Mundial de Rusia 2018: “Fue muy vivo en la parte de gestión. Rodeó bien a Leo (Messi) con chicos con hambre y talento. Eso generó un grupo que se iba a matar por él”.

Además, valoró su cercanía: “Es muy frontal, no dice boludeces. Eso al jugador le gusta y se nota en el ambiente de armonía que se formó”.

Qué rol tuvo Papu Gómez en la Selección Argentina

Gómez reconoció que le tocó esperar su momento: “Me convocaron cuando venía de ser jugador del mes en Italia y no jugué un minuto. Compartía puesto con los mejores del mundo, pero jamás una cara de culo. Entrenaba a morir”.

Esa paciencia le permitió ganarse un lugar: “Terminé jugando la Copa América y siendo importante. Ahí demostré que podía estar”. Incluso reveló que tuvo injerencia en convocatorias: “Me preguntó por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti Romero, que es un crack’”.

Cómo vivió Papu Gómez la sanción por doping

El exfutbolista del Sevilla no esquivó el tema más duro: “Los primeros meses fueron terribles. No entendía por qué justo en mi mejor momento. La bronca era con todo. La responsabilidad fue mía: tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. El boludo fui yo”.

Durante ese tiempo, llegó a alejarse del fútbol: “Me costaba verlo, apagaba las noticias, me aislé. Trabajé con psicólogos y conmigo mismo hasta que pude levantarme”.

Por qué el Papu Gómez decidió volver a jugar

A los 36 años, el Papu eligió regresar al fútbol profesional con el Pádova. “La parte en la que no se toca la pelota es la más fea. Es volver a lo de antes: pasto alto, frío, agujeros. Pero también es la esencia del fútbol, lo que me enamoró de chico”, señaló.

Y fue categórico sobre su futuro: “No quiero que me retiren así. No lo van a decidir personas con saco y corbata que no hicieron deporte. Me quiero retirar cuando yo quiera, también por mis hijos”.

En el cierre, dejó una reflexión: “Me sorprendió la gente que desapareció, pero también quienes aparecieron. Conocí más personas en estos dos años como exjugador que en mis seis en Atalanta”.

