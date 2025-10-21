En vivo Radio La Red
Papu Gómez
DESPUÉS DE DOS AÑOS

El inesperado anuncio del Papu Gómez después de cumplir con la suspensión por doping

Después de dos años, Alejandro “Papu” Gómez, cumplió con la suspensión por un doping positivo y realizó un inesperado anuncio.

Alejandro “Papu” Gómez vuelve a ser elegible para competir oficialmente en el fútbol profesional. Este lunes 20 de octubre de 2025 marcó el fin de la sanción que lo mantuvo alejado de las canchas durante dos años, tras haber dado positivo por la sustancia terbutalina en un control antidoping realizado en 2023.

Foto: IG @papugomez_official
image

El castigo fue impuesto por la Comisión Antidoping de España y avalado por la FIFA, lo que significó un duro golpe para el mediocampista argentino, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. A sus 37 años, el exjugador de Atalanta, Sevilla y Monza vuelve a tener la oportunidad de pisar el campo de juego y hacerlo de manera oficial con su nuevo club.

Qué hizo el Papu Gómez durante la suspensión

Tras conocerse la sanción, el Monza decidió rescindir su contrato en noviembre de 2023, apenas unas semanas después de que el caso se hiciera público. Desde entonces, Gómez se mantuvo alejado de la competencia pero no del entrenamiento. Durante su inactividad, trabajó de manera particular y más recientemente junto a equipos del ascenso italiano, con el objetivo de conservar su estado físico y mantenerse en forma para cuando pudiera regresar.

El propio futbolista había manifestado en distintas oportunidades que su deseo era volver a jugar, aunque sin grandes declaraciones públicas. Su entorno lo acompañó en el proceso de adaptación y entrenamiento, en una etapa marcada por la introspección y la búsqueda de continuidad dentro del fútbol europeo.

En qué club jugará y cuándo volverá a las canchas

Mientras cumplía su sanción, el Papu Gómez firmó un contrato con el Padova Calcio, equipo que milita en la Serie B de Italia, con vínculo vigente hasta junio de 2027. Desde julio entrena junto al plantel profesional y, según trascendió, se encuentra en óptimas condiciones para disputar minutos.

Una vez levantada la sanción, el mediocampista quedó habilitado para debutar oficialmente, y todo indica que su presentación se producirá el domingo 26 de octubre, cuando el Padova reciba al Juve Stabia en el estadio Euganeo, en una nueva jornada de la segunda categoría del fútbol italiano.

Será su primer partido oficial tras dos años de inactividad y uno de los regresos más esperados por los fanáticos del fútbol argentino, que siguen de cerca la trayectoria del jugador que formó parte del histórico plantel campeón del mundo.

Cómo se prepara para reencontrarse con los hinchas

A la espera del regreso oficial, el Papu Gómez ya comenzó a reconectar con los fanáticos. Este miércoles participará en una jornada especial en la tienda oficial del club, donde compartirá un momento con los hinchas, firmará autógrafos y se sacará fotos.

El evento, organizado por el Padova Calcio, marca también una señal de apoyo del club hacia su nuevo refuerzo, que busca dejar atrás la etapa más difícil de su carrera.

Después de un largo período de silencio, el futbolista vuelve al ruedo con la intención de recuperar protagonismo y disfrutar nuevamente del juego. Su retorno no solo representa una revancha personal, sino también la posibilidad de cerrar un capítulo complejo con una nueva etapa dentro del fútbol italiano.

