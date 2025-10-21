El inesperado anuncio del Papu Gómez después de cumplir con la suspensión por doping

En qué club jugará y cuándo volverá a las canchas

Mientras cumplía su sanción, el Papu Gómez firmó un contrato con el Padova Calcio, equipo que milita en la Serie B de Italia, con vínculo vigente hasta junio de 2027. Desde julio entrena junto al plantel profesional y, según trascendió, se encuentra en óptimas condiciones para disputar minutos.

Una vez levantada la sanción, el mediocampista quedó habilitado para debutar oficialmente, y todo indica que su presentación se producirá el domingo 26 de octubre, cuando el Padova reciba al Juve Stabia en el estadio Euganeo, en una nueva jornada de la segunda categoría del fútbol italiano.

Será su primer partido oficial tras dos años de inactividad y uno de los regresos más esperados por los fanáticos del fútbol argentino, que siguen de cerca la trayectoria del jugador que formó parte del histórico plantel campeón del mundo.

Cómo se prepara para reencontrarse con los hinchas

A la espera del regreso oficial, el Papu Gómez ya comenzó a reconectar con los fanáticos. Este miércoles participará en una jornada especial en la tienda oficial del club, donde compartirá un momento con los hinchas, firmará autógrafos y se sacará fotos.

El evento, organizado por el Padova Calcio, marca también una señal de apoyo del club hacia su nuevo refuerzo, que busca dejar atrás la etapa más difícil de su carrera.

Después de un largo período de silencio, el futbolista vuelve al ruedo con la intención de recuperar protagonismo y disfrutar nuevamente del juego. Su retorno no solo representa una revancha personal, sino también la posibilidad de cerrar un capítulo complejo con una nueva etapa dentro del fútbol italiano.