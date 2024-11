El análisis de Lionel Scaloni tras la derrota ante Paraguay: 'Fuimos dominadores, pero..."

Al ser consultado por el arbitraje y las decisiones controvertidas de Anderson Daronco, Scaloni prefirió no ahondar en polémicas. “Puedo decir un montón de cosas, pero no tiene sentido, parecería una excusa. Ya está, ya pasó, todos vimos lo que pasó en la cancha, pero no tiene que ver en el resultado”, manifestó, resaltando que su intención no es justificar la derrota, sino aprender de la experiencia.

El técnico también enfatizó en la importancia de estos encuentros para los jugadores que no suelen tener tantos minutos en cancha: “No estoy acá para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos. Estos partidos les vienen bien a los jugadores, sobre todo para los que no tienen muchos minutos”. Finalmente, Scaloni se mostró optimista de cara al próximo compromiso en Buenos Aires: “Hay que prepararnos bien para el martes y darle una alegría a la gente si es posible. Vamos a analizar el partido, hay que confiar en lo que venimos haciendo”.