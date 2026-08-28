Violencia en un partido de fútbol 5: discutió con un rival y terminó apuñalado

La víctima llegó por sus propios medios al Hospital Alberdi. (Foto: tn24)

El procedimiento policial quedó registrado por la subinspectora Ana Bordón y la suboficial Sofía Cavalli, quienes se encontraban prestando servicio en el centro de salud. También tomó intervención el despacho del 911. Debido a las características de las lesiones, los médicos resolvieron trasladarlo a un centro de mayor complejidad.

Pasadas las 22.15, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llevó al joven desde el Hospital Alberdi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Una vez allí, volvió a ser evaluado por los profesionales médicos.

El diagnóstico confirmó heridas de arma blanca en el cráneo y en la región toracoabdominal, por lo que se ordenaron estudios complementarios para establecer el alcance de las lesiones. La intervención policial terminó sin personas detenidas y la investigación quedó a disposición de la Justicia, con actuaciones de la comisaría 30ª.

Otro episodio de violencia en el fútbol amateur de Santa Fe

El ataque se conoció después de otro grave episodio ocurrido durante un partido de fútbol amateur en la provincia de Santa Fe. A principios de mes, un futbolista de 35 años fue detenido después de golpear en el rostro a un árbitro que acababa de expulsarlo durante un encuentro de la Liga Regional Sanlorencina.

El hecho ocurrió durante un partido entre Club Santa Catalina y Club Barrio Quinta. A los 35 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1, el árbitro le mostró la tarjeta roja a un futbolista de Barrio Quinta por una infracción cerca de su propia área.

La reacción del jugador quedó registrada en un video: se acercó al árbitro y le dio un golpe en el rostro que lo dejó tendido en el campo de juego. Otros jugadores y miembros del cuerpo arbitral asistieron a la víctima, mientras efectivos policiales intervinieron y detuvieron al agresor.

El árbitro sufrió un traumatismo en el pómulo derecho, recibió atención médica y posteriormente fue derivado a un hospital para realizarle estudios. El futbolista quedó alojado en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y a disposición de la Fiscalía. Tras la agresión, el encuentro fue suspendido.