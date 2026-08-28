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Violencia en un partido de fútbol 5: discutió con un rival y terminó apuñalado

La víctima llegó por sus propios medios al Hospital Alberdi y les relató a los agentes del Servicio de Policía Adicional (SPA) cómo había sido atacada.

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Discutió con un rival y terminó apuñalado. (Foto: HECA)

Discutió con un rival y terminó apuñalado. (Foto: HECA)

Un joven de 22 años fue apuñalado durante una pelea en un partido de fútbol 5 en el norte de Rosario y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital debido a las heridas que sufrió en la cabeza y el abdomen. El agresor no fue identificado y, por el momento, no hubo detenidos.

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El violento episodio ocurrió el jueves, alrededor de las 20.40, en una cancha ubicada en inmediaciones de Superí y Pizzurno, en el barrio La Esperanza. De acuerdo con los registros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la víctima llegó por sus propios medios al Hospital Alberdi y relató a los agentes del Servicio de Policía Adicional (SPA) cómo había sido atacada.

Según explicó el joven, se encontraba jugando un partido de fútbol 5 cuando comenzó una discusión con integrantes del equipo contrario. En medio del enfrentamiento, uno de los rivales sacó un arma blanca y lo apuñaló. Tras el ataque, el joven se dirigió inmediatamente al hospital para recibir asistencia, pero la víctima no pudo aportar datos que permitieran identificar al agresor.

Al llegar al Hospital Alberdi, el joven fue examinado por la médica de guardia, quien constató la gravedad de las lesiones. Según el diagnóstico inicial, presentaba una extensa herida punzante y penetrante en el cuero cabelludo, además de heridas de arma blanca en el abdomen.

La víctima llegó por sus propios medios al Hospital Alberdi. (Foto: tn24)

La víctima llegó por sus propios medios al Hospital Alberdi. (Foto: tn24)

El procedimiento policial quedó registrado por la subinspectora Ana Bordón y la suboficial Sofía Cavalli, quienes se encontraban prestando servicio en el centro de salud. También tomó intervención el despacho del 911. Debido a las características de las lesiones, los médicos resolvieron trasladarlo a un centro de mayor complejidad.

Pasadas las 22.15, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llevó al joven desde el Hospital Alberdi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Una vez allí, volvió a ser evaluado por los profesionales médicos.

El diagnóstico confirmó heridas de arma blanca en el cráneo y en la región toracoabdominal, por lo que se ordenaron estudios complementarios para establecer el alcance de las lesiones. La intervención policial terminó sin personas detenidas y la investigación quedó a disposición de la Justicia, con actuaciones de la comisaría 30ª.

Otro episodio de violencia en el fútbol amateur de Santa Fe

El ataque se conoció después de otro grave episodio ocurrido durante un partido de fútbol amateur en la provincia de Santa Fe. A principios de mes, un futbolista de 35 años fue detenido después de golpear en el rostro a un árbitro que acababa de expulsarlo durante un encuentro de la Liga Regional Sanlorencina.

El hecho ocurrió durante un partido entre Club Santa Catalina y Club Barrio Quinta. A los 35 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1, el árbitro le mostró la tarjeta roja a un futbolista de Barrio Quinta por una infracción cerca de su propia área.

La reacción del jugador quedó registrada en un video: se acercó al árbitro y le dio un golpe en el rostro que lo dejó tendido en el campo de juego. Otros jugadores y miembros del cuerpo arbitral asistieron a la víctima, mientras efectivos policiales intervinieron y detuvieron al agresor.

El árbitro sufrió un traumatismo en el pómulo derecho, recibió atención médica y posteriormente fue derivado a un hospital para realizarle estudios. El futbolista quedó alojado en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y a disposición de la Fiscalía. Tras la agresión, el encuentro fue suspendido.

En pocas palabras

  • Joven apuñalado: Un joven de 22 años fue atacado con un arma blanca tras una discusión en un partido de fútbol 5 en Rosario.
  • Heridas graves: La víctima sufrió lesiones en la cabeza y el abdomen, requiriendo traslado a un hospital de mayor complejidad.
  • Investigación abierta: El agresor no fue identificado y no hay detenidos; la justicia investiga el hecho.
Resumen generado por Thinkindot AI
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