Tiago PZK y Luck Ra: el gesto que expuso el fin de su amistad en medio del escándalo por La Joaqui

El firme gesto de Tiago PZK y Luck Ra que confirmó el distanciamiento

En medio de la repercusión, apareció un detalle que no pasó inadvertido: Tiago PZK y Luck Ra dejaron de seguirse mutuamente en Instagram.

El movimiento en redes cobró todavía más fuerza luego de que Luck Ra hablara de Tiago como su “ex gran amigo”, dando cuenta de que la relación entre ambos habría quedado completamente quebrada.

De esta manera, la separación de La Joaqui y Luck Ra terminó abriendo un nuevo frente y dejando al descubierto una inesperada interna entre dos de los nombres más fuertes de la música urbana argentina.