A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Tiago PZK y Luck Ra: el gesto que expuso el fin de su amistad en medio del escándalo por La Joaqui

En medio del escándalo por la separación de La Joaqui y Luck Ra, salió a la luz un contundente movimiento en redes que dejó al descubierto el quiebre entre el cordobés y Tiago PZK.

7 sept 2026, 10:38
Banner seguínos en google Primicias Ya
Tiago PZK y Luck Ra: el gesto que expuso el fin de su amistad en medio del escándalo por La Joaqui

Tiago PZK y Luck Ra: el gesto que expuso el fin de su amistad en medio del escándalo por La Joaqui

Tiago PZK y Luck Ra: el gesto que expuso el fin de su amistad en medio del escándalo por La Joaqui

Tiago PZK y Luck Ra: el gesto que expuso el fin de su amistad en medio del escándalo por La Joaqui

A dos meses de la separación de La Joaqui y Luck Ra, la polémica sumó un inesperado protagonista: Tiago PZK. En medio de fuertes versiones y declaraciones cruzadas, un contundente gesto en las redes sociales dejó al descubierto el quiebre entre los dos cantantes.

Todo comenzó después de que La Joaqui asegurara en Luzu que todos los hombres con los que había estado le habían sido infieles. Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Luck Ra, quien recurrió a sus redes para negar tajantemente haber engañado a la artista durante su relación.

Leé también

Moria Casán se metió en el escándalo de Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK con un picante consejo: "Abran las..."

Moria Casán se metió en el escándalo de Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK con un picante consejo: Abran las...

Sin embargo, el cordobés fue todavía más lejos y lanzó una revelación que encendió el escándalo: aseguró que su expareja estaría actualmente vinculada sentimentalmente con Tiago PZK, a quien definió como un “ex gran amigo”.

La expresión llamó inmediatamente la atención y puso bajo la lupa la relación entre ambos músicos, quienes durante años habían mostrado públicamente una gran cercanía.

El firme gesto de Tiago PZK y Luck Ra que confirmó el distanciamiento

En medio de la repercusión, apareció un detalle que no pasó inadvertido: Tiago PZK y Luck Ra dejaron de seguirse mutuamente en Instagram.

El movimiento en redes cobró todavía más fuerza luego de que Luck Ra hablara de Tiago como su “ex gran amigo”, dando cuenta de que la relación entre ambos habría quedado completamente quebrada.

De esta manera, la separación de La Joaqui y Luck Ra terminó abriendo un nuevo frente y dejando al descubierto una inesperada interna entre dos de los nombres más fuertes de la música urbana argentina.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luck Ra Tiago PZK La Joaqui

Lo más visto