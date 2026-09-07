La jugada secreta de Mauro Icardi para frenar a Wanda Nara: el contundente pedido que llegó a la Justicia

Y explicó al respecto: "Desde las abogadas de Mauro Icardi van a solicitar la prohibición de dar notas o hacer alusiones mediáticas en cualquier formato o soporte respecto de la causa que dirimen Wanda y Mauro con sus hijas".

"Están pidiendo que se suspenda todo tipo de nota periodística y referencia o alusión mediática en cualquier soporte sobre la situación legal", remarcó el panelista del programa que conduce Pamela David sobre el pedido formal para evitar que Wanda no pueda realizar manifestaciones sobre el conflicto que los enfrenta.

Esto se da en el contexto que Wanda está a punto de comenzar con las grabaciones del reality Masterchef Celebrity: "Vendría a ser un bozal legal de su propia intimidad", señaló Bremer sobre el nuevo pedido en la Justicia de Mauro Icardi para contoner los embates públicos de la madre de sus hijas.

La firme advertencia del juez a Wanda Nara y Mauro Icardi

Según se desprende del documento que fue leído por Martín Candalaft en DDM (América Tv), el juez Adrián Hagopián consideró que Wanda Nara y Mauro Icardi estarían demasiado concentrados en sus disputas económicas y judiciales por lo que podría designar un tutor para que decida sobre los intereses de sus hijas.

“Las partes y las letradas parecen encontrarse enfocadas en la cuestión patrimonial, en denunciar continuos incumplimientos, y solicitar que se efectivicen multas, en lugar de hacer un análisis profundo respecto del estado en el que se encuentran las niñas”, se señaló.

El magistrado también cuestionó la falta de reflexión de Wanda y Mauro sobre el origen y las consecuencias de la situación familiar que atraviesan.

“No existe entre ellos el mínimo grado de autocrítica y reflexión del por qué se llegó a esta situación dañina. Y nociva a punto tal de exponer a sus hijas a tanto dolor y angustia”, continuó analizando Martín Candalaft en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Y remarcó sobre la postura del juez quien reclamó una modificación de actitud por parte de los protagonistas y sus abogadas. “Las partes y las letradas deberían tener una actitud superadora y reflexiva en procura de revertir la desafortunada situación que viven las menores por exclusiva responsabilidad de sus adultos responsables”, expresó.