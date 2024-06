El comentario de Gustavo López sobre la victoria de la Selección Argentina ante Chile: "Los buenos equipos también ganan así"

Con un hambre el equipo. Con unas ganas, con un tesón, que dan ganas de venir a verlos. Por eso la Argentina tiene entradas agotadas permanentemente. Porque este equipo nos representa. Que puede ser que por momentos no juegue bien. Hoy no fue la mejor versión de Messi, no fue la mejor versión de Julián, no hizo el gran partido Enzo Fernández. Estuvo impreciso, lo dijo él, errático, Rodrigo De Paul.

Entonces, la Argentina no tuvo tan buen juego, pero así y todo fue mejor que su rival. Ganó bien el partido."

