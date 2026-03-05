En vivo Radio La Red
⁠El crudo análisis de Claudio Úbeda sobre la goleada de Boca ante Lanús: "Hicimos..."

El entrenador de Boca celebró el rendimiento de sus jugadores luego del triunfo 3-0 como visitante por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura y valoró la respuesta del plantel tras una serie de resultados adversos.

Boca consiguió un triunfo importante para recuperar confianza en el Torneo Apertura. El equipo goleó 3-0 a Lanús como visitante en el partido pendiente de la fecha 7 y, tras el encuentro, Claudio Úbeda destacó el rendimiento de sus dirigidos y aseguró que el equipo tuvo una actuación “casi perfecta”.

En conferencia de prensa, el entrenador del Xeneize valoró la actitud del plantel en un contexto que venía siendo complejo por los resultados recientes y remarcó que el equipo respondió con una actuación sólida en el sur del conurbano.

“Hicimos un partido casi perfecto. Jugaron los chicos muy bien, tuvimos niveles muy altos en el campo. Estuvimos ordenados. Contrarrestamos la propuesta que tenía Lanús”, analizó el DT tras el triunfo.

Úbeda también destacó el acompañamiento de los hinchas en el estadio y consideró que la victoria era un objetivo necesario para el equipo. “La verdad es que me pone contento que los chicos, ante la adversidad, hayan respondido como lo hicieron hoy. Por suerte, hubo mucha gente nuestra en las tribunas. Era la tarea que teníamos por delante: teníamos que ganar”, agregó.

Qué dijo Claudio Úbeda sobre el rendimiento de Boca ante Lanús

El entrenador se mostró conforme con la actuación colectiva y remarcó que el equipo logró sostener un buen nivel durante gran parte del encuentro.

Según explicó, el orden táctico fue uno de los puntos clave para neutralizar la propuesta del rival. Boca logró imponerse en el desarrollo del partido y encontró la eficacia necesaria para quedarse con una victoria contundente en condición de visitante.

De todas maneras, Úbeda evitó caer en un análisis exagerado tras el triunfo y buscó mantener un equilibrio en la evaluación del momento del equipo.

“Creo que hicieron un gran partido. Más sólido que contra River. El equipo jugó bien. Me pone contento por Boca, primero por la gente y por la rebeldía con la que teníamos que jugar este partido”, señaló.

Y agregó una reflexión sobre el presente del conjunto: “Creo que antes no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Hay que buscar un equilibrio. En esta etapa del torneo nos viene bien ganar”.

Qué destacó el DT sobre Leandro Paredes y el juvenil Tomás Aranda

Durante la conferencia, Úbeda también se refirió a algunos rendimientos individuales que consideró importantes dentro de la victoria.

Uno de ellos fue el de Leandro Paredes, a quien definió como una pieza clave dentro del plantel no solo por su nivel futbolístico sino también por su rol dentro del grupo.

“Es un líder muy positivo, por lo que hace dentro y fuera de la cancha. En la gestión del grupo ayuda muchísimo con eso”, afirmó el entrenador.

Además, elogió el desempeño del juvenil Tomás Aranda, quien tuvo su primera titularidad con el equipo y respondió con una actuación destacada.

“Hizo un gran partido. Jugó muy bien. Sabíamos que podía dar lo que brindó. Estuvo ordenado cuando perdíamos la pelota. Se lo notó como si hubiera jugado muchos más partidos y no como el primero como titular”, explicó.

Para el cuerpo técnico, el rendimiento del joven futbolista es una señal positiva de cara a lo que viene. “Es un punto a favor que nos pone contentos”, concluyó Úbeda.

Con este triunfo, Boca logró cortar una racha complicada y sumar confianza en un momento clave del campeonato. El desafío ahora será sostener el nivel mostrado en Lanús para consolidar la recuperación en el torneo.

