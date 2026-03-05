⁠El crudo análisis de Claudio Úbeda sobre la goleada de Boca ante Lanús: "Hicimos..."

Qué dijo Claudio Úbeda sobre el rendimiento de Boca ante Lanús

El entrenador se mostró conforme con la actuación colectiva y remarcó que el equipo logró sostener un buen nivel durante gran parte del encuentro.

Según explicó, el orden táctico fue uno de los puntos clave para neutralizar la propuesta del rival. Boca logró imponerse en el desarrollo del partido y encontró la eficacia necesaria para quedarse con una victoria contundente en condición de visitante.

De todas maneras, Úbeda evitó caer en un análisis exagerado tras el triunfo y buscó mantener un equilibrio en la evaluación del momento del equipo.

“Creo que hicieron un gran partido. Más sólido que contra River. El equipo jugó bien. Me pone contento por Boca, primero por la gente y por la rebeldía con la que teníamos que jugar este partido”, señaló.

Y agregó una reflexión sobre el presente del conjunto: “Creo que antes no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Hay que buscar un equilibrio. En esta etapa del torneo nos viene bien ganar”.

Qué destacó el DT sobre Leandro Paredes y el juvenil Tomás Aranda

Durante la conferencia, Úbeda también se refirió a algunos rendimientos individuales que consideró importantes dentro de la victoria.

Uno de ellos fue el de Leandro Paredes, a quien definió como una pieza clave dentro del plantel no solo por su nivel futbolístico sino también por su rol dentro del grupo.

“Es un líder muy positivo, por lo que hace dentro y fuera de la cancha. En la gestión del grupo ayuda muchísimo con eso”, afirmó el entrenador.

Además, elogió el desempeño del juvenil Tomás Aranda, quien tuvo su primera titularidad con el equipo y respondió con una actuación destacada.

“Hizo un gran partido. Jugó muy bien. Sabíamos que podía dar lo que brindó. Estuvo ordenado cuando perdíamos la pelota. Se lo notó como si hubiera jugado muchos más partidos y no como el primero como titular”, explicó.

Para el cuerpo técnico, el rendimiento del joven futbolista es una señal positiva de cara a lo que viene. “Es un punto a favor que nos pone contentos”, concluyó Úbeda.

Con este triunfo, Boca logró cortar una racha complicada y sumar confianza en un momento clave del campeonato. El desafío ahora será sostener el nivel mostrado en Lanús para consolidar la recuperación en el torneo.