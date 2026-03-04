Boca le gana 2 a 0 a Lanús en el duelo pendiente de la séptima fecha del torneo

Cómo llega cada uno

Antes del partido, los jugadores xeneizes le hicieron el tradicional pasillo de campeón a Lanús, luego de que el Granate se quedara con la Recopa Sudamericana al imponerse ante Flamengo con un resultado global de 4 a 2.

Embed

Otro es el momento de Boca, que se encuentra fuera de zona de playoff en la Zona A del Torneo Apertura, con tan sólo nueve puntos. Los de la Boca vienen de empatar 1 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza de local y alcanzaron cuatro partidos sin victorias. El último triunfo por el certamen local fue en la fecha 3 ante Newell’s.

Formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.



DT: Claudio Úbeda.





Noticia en desarrollo...