Deportes
Boca
Lanús
EN LA FORTALEZA

Boca le gana 2 a 0 a Lanús en el duelo pendiente de la séptima fecha del torneo

Boca se impone 2 a 0 ante Lanús en el pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura con un gol de Ascacíbar, en un duelo clave que puede marcar el futuro de Claudio Úbeda.

Boca le gana 2 a 0 a Lanús en el duelo pendiente de la séptima fecha del torneo

En un partido fundamental que podría definir la continuidad de Claudio Úbeda, Boca le gana 2 a 0 a Lanús en el duelo pendientes por la séptima fecha del Torneo Apertura. El Granate llega de Brasil después de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana.

La tragedia de la que fue testigo Eduardo Coudet cuando era hincha de Boca
la tragedia de la que fue testigo eduardo coudet cuando era hincha de boca

Con gol de Santiago Ascacíbar a los 14 minutos del primer tiempo, Boca se puso arriba en el encuentro. El ex Estudiantes le pegó de volea en la puerta del área que terminó por vencer Nahuel Losada y así convirtió su primer gol con la camiseta azul y oro.

A los 30 de la primera mitad, los de Úbeda estiraron la ventaja con el tanto de Miguel Merentiel que finalizó de cabeza una jugada colectivas tras un despeje fallido de Losada.

Cómo llega cada uno

Antes del partido, los jugadores xeneizes le hicieron el tradicional pasillo de campeón a Lanús, luego de que el Granate se quedara con la Recopa Sudamericana al imponerse ante Flamengo con un resultado global de 4 a 2.

Otro es el momento de Boca, que se encuentra fuera de zona de playoff en la Zona A del Torneo Apertura, con tan sólo nueve puntos. Los de la Boca vienen de empatar 1 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza de local y alcanzaron cuatro partidos sin victorias. El último triunfo por el certamen local fue en la fecha 3 ante Newell’s.

Formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

Noticia en desarrollo...

