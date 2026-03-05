Revelaron el día que Mauro Icardi podría casarse con la China Suárez: "Tenemos fecha"

En La Mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez dejó caer una bomba mediática: la posible fecha del casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez.
El disparador fue el compromiso de Wanda Nara con Martín Migueles, que sirvió de excusa para que Méndez aportara detalles sobre la boda que ya estaría en preparación.
Con tono de suspenso, el panelista lanzó: “Ahí entro yo a explicar por qué. Es porque tenemos fecha. Tenemos fecha”. Y amplió: “El jueves de la semana que viene a las 0 horas de Italia, Mauro Icardi, legalmente divorciado, se puede casar con María Eugenia China Suárez Riveiro. Preparen el arroz”.
Acto seguido, Moria Casán sumó con picardía: “Si es a las 0, entonces a las 0 menos 1 minuto se está casando Wanda. Te lo firmo ahora. Quiere ganarle”.
Además, Méndez detallo: “Entre el 16 y el 20 de marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi para poder casarse. Se casarían entre octubre y diciembre de este año. ¿Dónde? En el Lago de Como en Italia”.
Cuando aparentemente restan apenas unas semanas para que se oficialice su divorcio de Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a ser protagonista de la escena mediática por un gesto que generó comentarios inmediatos. El delantero llamó la atención en redes sociales al compartir una serie de fotos cargadas de romanticismo junto a la China Suárez, acompañadas por una frase que muchos interpretaron como dirigida de manera indirecta a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.
El jugador utilizó su perfil de Instagram para mostrar varias imágenes en compañía de Eugenia Suárez, ambos sonrientes, con el mar de fondo y un clima relajado que no hizo más que avivar las especulaciones sobre su vínculo. Las postales, lejos de parecer simples recuerdos de un viaje, estuvieron acompañadas de un mensaje que disparó nuevas teorías.
En la publicación, Icardi escribió en italiano: “Tutto è più vicino di quanto sembri”, es decir, todo está más cerca de lo que parece. La elección del idioma y el contenido del texto no pasaron desapercibidos, especialmente en el contexto actual y con la separación legal a punto de concretarse. El comentario se viralizó rápidamente y fue interpretado por muchos como una señal velada o incluso un anuncio encubierto.
En redes sociales, varios usuarios comenzaron a especular si la frase podía estar relacionada con un paso más en la relación entre el delantero del Galatasaray y la actriz, mencionándose incluso rumores de casamiento, lo que podría incomodar a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Sin embargo, hubo un detalle que sumó más tensión. El futbolista eligió expresarse en italiano justo cuando Wanda Nara se encuentra instalada en su residencia del Lago di Como. Para muchos, esa coincidencia no fue casual y reforzó la idea de que el mensaje tenía a Wanda como destinataria principal.
Así, con una publicación aparentemente sencilla, Mauro Icardi volvió a encender el interés mediático y dejó abierta la puerta a nuevas interpretaciones en una historia que, lejos de apagarse, continúa sumando capítulos día tras día.