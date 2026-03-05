Revelaron el día que Mauro Icardi podría casarse con la China Suárez: "Tenemos fecha"

Además, Méndez detallo: “Entre el 16 y el 20 de marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi para poder casarse. Se casarían entre octubre y diciembre de este año. ¿Dónde? En el Lago de Como en Italia”.

Cómo fue el sugestivo posteo de Mauro Icardi con la China Suárez que hizo estallar de furia a Wanda Nara

Cuando aparentemente restan apenas unas semanas para que se oficialice su divorcio de Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a ser protagonista de la escena mediática por un gesto que generó comentarios inmediatos. El delantero llamó la atención en redes sociales al compartir una serie de fotos cargadas de romanticismo junto a la China Suárez, acompañadas por una frase que muchos interpretaron como dirigida de manera indirecta a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

El jugador utilizó su perfil de Instagram para mostrar varias imágenes en compañía de Eugenia Suárez, ambos sonrientes, con el mar de fondo y un clima relajado que no hizo más que avivar las especulaciones sobre su vínculo. Las postales, lejos de parecer simples recuerdos de un viaje, estuvieron acompañadas de un mensaje que disparó nuevas teorías.

En la publicación, Icardi escribió en italiano: “Tutto è più vicino di quanto sembri”, es decir, todo está más cerca de lo que parece. La elección del idioma y el contenido del texto no pasaron desapercibidos, especialmente en el contexto actual y con la separación legal a punto de concretarse. El comentario se viralizó rápidamente y fue interpretado por muchos como una señal velada o incluso un anuncio encubierto.

En redes sociales, varios usuarios comenzaron a especular si la frase podía estar relacionada con un paso más en la relación entre el delantero del Galatasaray y la actriz, mencionándose incluso rumores de casamiento, lo que podría incomodar a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin embargo, hubo un detalle que sumó más tensión. El futbolista eligió expresarse en italiano justo cuando Wanda Nara se encuentra instalada en su residencia del Lago di Como. Para muchos, esa coincidencia no fue casual y reforzó la idea de que el mensaje tenía a Wanda como destinataria principal.

Así, con una publicación aparentemente sencilla, Mauro Icardi volvió a encender el interés mediático y dejó abierta la puerta a nuevas interpretaciones en una historia que, lejos de apagarse, continúa sumando capítulos día tras día.

