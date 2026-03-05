En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Boca
FÓRMULA 1

El guiño "bostero" de Franco Colapinto que enloqueció a los fanáticos en la previa del GP de Australia

El piloto argentino de Alpine apareció en el paddock con un detalle azul y oro que llamó la atención de los fanáticos, justo mientras Boca jugaba ante Lanús por el Torneo Apertura.

(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

La expectativa por el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 crece con el correr de las horas y el Gran Premio de Australia marcará el comienzo del calendario. En ese contexto, la llegada de los pilotos al paddock de Melbourne siempre genera atención, pero el arribo de Franco Colapinto tuvo un detalle especial que no pasó desapercibido para los fanáticos argentinos.

El piloto de Alpine apareció con una gorra azul y oro y el mate en la mano, una imagen que rápidamente se viralizó entre los seguidores del automovilismo y del fútbol. El gesto no fue casual: Colapinto es hincha de Boca y decidió mostrarlo justo en un momento particular, ya que el Xeneize disputaba en Argentina el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura frente a Lanús.

colap2026

(Foto: AP)

La escena se dio a pocas horas del comienzo de la actividad oficial del fin de semana de carrera en el circuito de Melbourne, donde el argentino comenzará una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Qué detalle de Boca mostró Franco Colapinto antes del Gran Premio de Australia

El piloto nacido en Pilar llegó al paddock con una gorra de Boca Juniors y el infaltable mate en la mano, una combinación que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

Las imágenes circularon en redes sociales y muchos usuarios destacaron el guiño al club de sus amores. La coincidencia del momento también fue llamativa: mientras Colapinto se preparaba para el inicio de la actividad en Australia, Boca jugaba en Argentina ante Lanús.

Aunque la distancia le impedía seguir el encuentro en vivo desde el circuito, el gesto dejó en claro que el piloto mantiene presente a su equipo incluso en medio de la intensa agenda de la Fórmula 1.

Este tipo de apariciones también refuerzan la cercanía del piloto argentino con el público local, que sigue cada uno de sus pasos dentro de la categoría.

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia?

El Gran Premio de Australia abrirá oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1 y contará con varias jornadas de actividad antes de la carrera principal del domingo.

El cronograma para la Argentina es el siguiente:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

*Los horarios corresponden a la Argentina.

De esta manera, Colapinto comenzará un nuevo desafío en la Fórmula 1 en un circuito emblemático como el de Melbourne. Mientras tanto, su llegada al paddock con un guiño a Boca ya generó repercusión entre los fanáticos argentinos, que siguen con atención tanto su presente en la categoría como cada gesto que mantiene viva su identidad fuera de la pista.

