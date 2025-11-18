La misteriosa muerte de la influencer Diana Areas: un pedido de ayuda y una caída mortal

Algo que esperan ansiosamente sus más de 200.000 seguidores en las redes sociales.

Una muerte misteriosa con otra influencer muy conocida

Una nutricionista y culturista era muy conocida. Tenía seguidores en las redes por ambas profesiones. Sus casi 200.000 fans quedaron sorprendidos cuando trascendió la noticia. Apareció muerta en un espacio común del departamento que habitaba. La primera pericia dijo que murió por las heridas que sufrió tras caer desde el techo de su edificio. Pero luego, la revisión más extensa de los médicos forenses abrieron el camino para una investigación judicial. Diana tenía una serie de heridas que no eran propias de las provocadas por caídas al vacío, ya sea por accidente o en un suicidio.

Entonces se supo que ese mismo día, había sido hospitalizada, más temprano, por una ambulancia que concurrió a su departamento al recibir una llamada de emergencia. Los paramédicos la encontraron con laceraciones por todo el cuerpo, como si alguien la hubiese golpeado.

Por eso, quedó en observación en el hospital para hacerle una batería de estudios. Sin embargo, más tarde, la influencer se retiró del lugar sin la autorización de los médicos, según indicaron las autoridades. Poco después, ocurrió el suceso que inició las noticias periodísticas: el cuerpo de una mujer joven cayó al espacio común de un edificio. La policía ha dado pocos detalles sobre las circunstancias de su muerte y señaló que la investigación sigue en curso.

Con las dudas sobre si se trató de un suicidio y cómo explicar las heridas previas en todo su cuerpo, el caso se hizo más grave. La policía pudo determinar que Diana tenía una pareja y los vecinos contaron que habían escuchado, ese mismo día, una dura discusión entre ambos.

Diana seguía con su rutina habitual, vista por casi 200.000 fanáticos. Eso da un marco de misterio a la manera de su muerte.

Un final totalmente inesperado

La influencer, había aparecido pocos días antes en un nuevo video, que como siempre, se viralizó de inmediato. Se la veía en su habitual entrenamiento de fisiculturista. Por eso, la noticia de su muerte impactó más. No había nada que hiciera pensar en lo que concluyeron los primeros paramédicos que llegaron al lugar: un suicidio.

Pero ahora, la historia tuvo un vuelco incierto. ¿Qué fueron los gritos de una discusión que los vecinos aseguran haber escuchado? Y siguiendo con esa línea, otra pregunta es más inquietante. Si tenía una pareja, ¿por qué no apareció cuando se consideraba su caída al vacío como un accidente o un suicidio?¿Fue un asesino de su pareja Diana y por eso huyó del lugar?

Diana era fisiculturista y nutricionista. Y en ambas actividades, tenía cientos de miles de seguidores.

Su pareja ahora está siendo buscada por la policía. No se sabe donde puede estar y si ese día, más allá de la discusión, tuvo algo que ver directa o indirectamente con la muerte de Diana.

Diana fisiculturista

Diana vivía en el Parque Tamandaré en Rio de Janeiro, Brasil. La justicia quiere ubicar a su pareja, una pieza clave en el rompecabezas de la muerte de la influencer carioca.