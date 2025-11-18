La frase del árbitro Andrés Gariano contra el DT de Huracán que escandaliza al fútbol argentino: "Te voy a..."

Fue entonces cuando apareció Frank Darío Kudelka, visiblemente afectado por lo sucedido. El entrenador se metió en el tumulto y confrontó directamente al juez. “Vos te metiste con mi familia”, le dijo al árbitro. La respuesta de Gariano fue inmediata y explosiva: “Vamos a hablar. Vamos a hablar y voy a romper todo”.

El personal de seguridad retiró al técnico mientras continuaban los cuestionamientos, incluido el de uno de sus ayudantes que le recriminó al árbitro: “¿Qué te pasa?”. El cruce, captado por cámaras y micrófonos a pie de campo, generó un impacto inmediato en redes y reavivó el debate sobre el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.

Cómo quedó cada equipo tras el empate

Para Barracas Central, el 1-1 fue oro puro. Cerró el Clausura en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos, pese a acumular solo un triunfo en los últimos ocho encuentros. Esa campaña irregular no afectó su clasificación gracias al colchón de unidades de la primera parte del torneo: sumó 48 puntos en la Tabla Anual y quedó bien posicionado en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana.

Huracán, en cambio, quedó sin opciones. Llegaba tras perder con Newell’s, ocupaba el puesto 12 con 19 puntos y necesitaba una combinación favorable de resultados para meterse en playoffs. El empate lo dejó décimo y fuera de la siguiente fase, un golpe duro que se vio amplificado por los incidentes del final.