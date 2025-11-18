En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
DT
Barracas Central
POLÉMICA EN BARRACAS - HURACÁN

La frase del árbitro Andrés Gariano contra el DT de Huracán que escandaliza al fútbol argentino: "Te voy a..."

El empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán terminó en escándalo: dos penales cobrados vía VAR y un cruce cara a cara entre Frank Darío Kudelka y Andrés Gariano, quien lanzó una frase que desató la polémica.

La frase del árbitro Andrés Gariano contra el DT de Huracán que escandaliza al fútbol argentino: Te voy a...

La última fecha del Torneo Clausura 2025 entregó uno de los cierres más tensos del campeonato. En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central y Huracán igualaron 1-1 en un partido atravesado por decisiones arbitrales discutidas, la intervención constante del VAR y un clima de nerviosismo que explotó después del pitazo final. Con el empate, el Guapo se metió en los playoffs y quedó cerca de clasificar a la Copa Sudamericana, mientras que el Globo quedó eliminado de la siguiente fase. Pero lo deportivo fue apenas una parte: el foco se lo llevó el durísimo cara a cara entre el árbitro Andrés Gariano y el técnico Frank Darío Kudelka.

Leé también Violencia en el fútbol femenino juvenil: apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo
Apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo. 
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1990545387015545296&partner=&hide_thread=false

Huracán había logrado abrir el marcador a los 26 minutos con un tanto de Emmanuel Ojeda, que le dio tranquilidad a un equipo obligado a sumar para aspirar a la clasificación. Pero esa estabilidad se quebró antes del descanso. Con asistencia del VAR, Gariano sancionó un penal por mano de Nehuén Paz, interpretando que había ampliado el volumen del cuerpo. Iván Tapia ejecutó, pero Sebastián Meza contuvo el disparo y mantuvo la ventaja.

La historia se repitió en el complemento. Otra intervención del VAR derivó en un nuevo penal para Barracas por una acción similar dentro del área. En este caso, Rodrigo Insúa convirtió el 1-1 definitivo, un gol clave para el local, que necesitaba sumar para asegurarse su lugar en la siguiente fase.

Qué pasó en el final entre Gariano, los jugadores de Huracán y Kudelka

Con el empate sellado y el Globo fuera de competencia, la tensión acumulada estalló. Apenas terminó el partido, los jugadores de Huracán rodearon a Gariano para reclamarle por los dos penales y su desempeño general. El árbitro debió ser escoltado por personal de seguridad mientras se oían gritos como: “¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?” y “Estás jugando con la comida de nuestra familia”. Ramón Wanchope Ábila intentó calmar a sus compañeros, pero la tensión ya era incontrolable.

Fue entonces cuando apareció Frank Darío Kudelka, visiblemente afectado por lo sucedido. El entrenador se metió en el tumulto y confrontó directamente al juez. “Vos te metiste con mi familia”, le dijo al árbitro. La respuesta de Gariano fue inmediata y explosiva: “Vamos a hablar. Vamos a hablar y voy a romper todo”.

El personal de seguridad retiró al técnico mientras continuaban los cuestionamientos, incluido el de uno de sus ayudantes que le recriminó al árbitro: “¿Qué te pasa?”. El cruce, captado por cámaras y micrófonos a pie de campo, generó un impacto inmediato en redes y reavivó el debate sobre el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.

Cómo quedó cada equipo tras el empate

Para Barracas Central, el 1-1 fue oro puro. Cerró el Clausura en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos, pese a acumular solo un triunfo en los últimos ocho encuentros. Esa campaña irregular no afectó su clasificación gracias al colchón de unidades de la primera parte del torneo: sumó 48 puntos en la Tabla Anual y quedó bien posicionado en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana.

Huracán, en cambio, quedó sin opciones. Llegaba tras perder con Newell’s, ocupaba el puesto 12 con 19 puntos y necesitaba una combinación favorable de resultados para meterse en playoffs. El empate lo dejó décimo y fuera de la siguiente fase, un golpe duro que se vio amplificado por los incidentes del final.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
DT Barracas Central
Notas relacionadas
Quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un padre después de un partido de fútbol juvenil
El drama de Franco Armani por el incendio y explosión en Ezeiza
El "Changuito" Zeballos reveló una charla con Miguel Ángel Russo que le cambió su vida en Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar