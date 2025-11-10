Franco Colapinto le pegó donde más le duele a la China Suárez al hablar de Wanda Nara: "Yo veía a..."

Embed

¿Qué indirecta le mandó Franco Colapinto a la China Suárez con su foto a caballo?

Franco Colapinto generó un verdadero revuelo en las redes al compartir una foto durante sus días de descanso en Brasil. La imagen, que parecía inocente, contenía un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores y desató especulaciones.

El piloto argentino de Fórmula 1, integrante del equipo Alpine y recientemente renovado para competir en 2026, publicó una postal en la que se lo ve montado sobre un caballo. Lo curioso es que lo hizo apenas unas horas después de que la China Suárez difundiera un adelanto de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie de Disney+ que protagoniza y que se estrena el miércoles 19 de noviembre.

Pero lo que realmente encendió las redes no fue la coincidencia de las publicaciones, sino la música que acompañó el posteo de Colapinto. Ese detalle fue el que terminó por captar toda la atención de los usuarios.

El piloto eligió como banda sonora nada menos que O bicho vai pegar, el tema de Wanda Nara cuyo videoclip fue grabado en Brasil. Para muchos, se trató de una indirecta con doble filo hacia la China Suárez, con quien se lo vinculó a fines de 2024 tras coincidir en Madrid. Poco tiempo después, la actriz oficializó su romance con Mauro Icardi.

Los comentarios no tardaron en aparecer y fueron tan variados como filosos: "¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción", "La canción jajajaja". Todos ellos apuntaban al llamativo gesto del joven piloto oriundo de Pilar, que eligió una canción de quien hoy es la principal rival mediática de la actriz.

Finalmente, ante la ola de reacciones que generó su publicación, Colapinto optó por eliminar la musicalización del posteo. Sin embargo, el gesto ya había sido captado por miles de usuarios, y la supuesta indirecta a la China Suárez quedó instalada en el centro de la conversación digital.