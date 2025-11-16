Franco Colapinto sorprendió a todos con un posteo antes de las últimas tres carreras de F1

La respuesta al mensaje no tardó en llegar. En los comentarios de su publicación, el apoyo fue unánime. Entre los mensajes destacados se leyeron: “Siempre firmes con vos”, “Toda la fe puesta en 2026”, “No se baja nadie del barco de Colapinto” y “Vamos Franquito, en estas tres y en lo que venga”. El tono general reflejó el vínculo que el piloto mantiene con la comunidad que se formó a su alrededor desde su llegada a la Fórmula 1.

Durante una conferencia de prensa organizada por Alpine en la previa del Gran Premio de San Pablo, Colapinto volvió a referirse a uno de sus mayores deseos: competir en una carrera de Fórmula 1 en la Argentina.

“Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y correr con toda la gente alentándome allá”, afirmó ante medios internacionales. Agregó además: “Creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión, pero en lo personal sería un sueño hecho realidad”. El testimonio renovó la ilusión de los fanáticos locales, que sueñan con el regreso del Gran Premio al país.

El desafío de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi

El cierre del campeonato lo encontrará en tres circuitos donde en 2024 atravesó situaciones complejas. El trazado callejero de Las Vegas dejó una de las imágenes más duras del año pasado, cuando sufrió un fuerte accidente durante la clasificación con su Williams. En la carrera pudo finalizar 14°.

Luego llegará Qatar, donde abandonó tras la largada por un toque con Esteban Ocon, y finalmente Abu Dhabi, donde una falla técnica le impidió completar la prueba.

Colapinto volverá a la pista el jueves 20 de noviembre, cuando se dispute la primera sesión de prácticas libres a las 21:30 (hora argentina).

El cronograma continuará así:

Viernes 21 de noviembre Práctica libre 2: 1:00 Práctica libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre Clasificación: 1:00

Domingo 23 de noviembre Carrera: 1:00



Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina

Las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y la plataforma oficial F1 TV Pro. Además, Fox Sports emitirá la transmisión televisiva para quienes cuenten con servicio de cable.

Tras completar estas últimas tres competencias, Colapinto regresará a la Argentina, aunque la fecha exacta de su retorno aún no fue confirmada por su entorno.