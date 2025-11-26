El desgarrador mensaje de la denunciante del futbolista Diego García tras la sentencia por abuso: "Hay un..."
Clara Bulacio, la joven que denunció por violación al futbolista Diego García en 2017, habló tras la condena a seis años y ocho meses dictada por la Justicia de La Plata.
Clara Bulacio, la joven que denunció por violación al exfutbolista de Estudiantes de La Plata, Diego García, se expresó públicamente luego de conocerse la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata. El martes, el jugador fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual, en un fallo encabezado por el juez Ezequiel Medrano.
El veredicto llegó casi ocho años después del episodio ocurrido en febrero de 2017, cuando Bulacio tenía 21 años y formaba parte del hockey sobre césped del club. Tras la lectura de la condena, la joven publicó un mensaje en sus redes sociales, donde combinó alivio, cansancio y una fuerte reivindicación de su proceso personal.
Qué dijo Clara Bulacio tras la condena a Diego García
En un comunicado extenso, la joven destacó el simbolismo de la fecha: el fallo llegó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Allí expresó: “Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante. Gracias por no dejarme sola, mis amistades y mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo”.
Bulacio remarcó que su historia “se vuelve un mensaje” y aseguró: “Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha”.
Finalmente, afirmó que, tras la sentencia, siente que “una parte de todo esto ya terminó” y que su verdad “nunca perdió poder”.
Cómo fue el episodio por el que fue condenado Diego García
El hecho ocurrió durante una reunión del plantel profesional de Estudiantes, el 24 de febrero de 2017, en una quinta ubicada en la localidad de Abasto. Según la denuncia presentada por Bulacio, ella esperaba para entrar al baño cuando García la tomó por la fuerza, ingresó junto a ella y la violó.
La presentación de la joven activó de inmediato los protocolos de género del club. Estudiantes separó al jugador del plantel y, si bien luego regresó a los entrenamientos, no volvió a disputar partidos oficiales. Poco después fue cedido a Talleres y Patronato, hasta que finalmente dejó la institución.
Con el paso de los años, García continuó su carrera fuera del país: jugó en Emelec (Ecuador), Liverpool (Uruguay) y llegó a Peñarol a comienzos de 2024. En el club aurinegro firmó un contrato condicionado al avance del proceso judicial. Tras conocerse la condena, Peñarol anunció la rescisión inmediata del vínculo.
Qué implica ahora la condena dictada por el Tribunal Oral de La Plata
El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal V establece una pena de seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual. Mientras la sentencia no quede firme, de acuerdo con las disposiciones del tribunal, García deberá cumplir prisión domiciliaria.
La causa continúa su curso judicial mientras la denunciante, tras casi ocho años de espera, habla públicamente por primera vez en un contexto de reparación simbólica y judicial.