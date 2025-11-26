El desgarrador mensaje de la denunciante del futbolista Diego García tras la sentencia por abuso: "Hay un..."

Bulacio remarcó que su historia “se vuelve un mensaje” y aseguró: “Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha”.

Finalmente, afirmó que, tras la sentencia, siente que “una parte de todo esto ya terminó” y que su verdad “nunca perdió poder”.

victima_futbolista_estudiantes_garcia

Cómo fue el episodio por el que fue condenado Diego García

El hecho ocurrió durante una reunión del plantel profesional de Estudiantes, el 24 de febrero de 2017, en una quinta ubicada en la localidad de Abasto. Según la denuncia presentada por Bulacio, ella esperaba para entrar al baño cuando García la tomó por la fuerza, ingresó junto a ella y la violó.

La presentación de la joven activó de inmediato los protocolos de género del club. Estudiantes separó al jugador del plantel y, si bien luego regresó a los entrenamientos, no volvió a disputar partidos oficiales. Poco después fue cedido a Talleres y Patronato, hasta que finalmente dejó la institución.

Con el paso de los años, García continuó su carrera fuera del país: jugó en Emelec (Ecuador), Liverpool (Uruguay) y llegó a Peñarol a comienzos de 2024. En el club aurinegro firmó un contrato condicionado al avance del proceso judicial. Tras conocerse la condena, Peñarol anunció la rescisión inmediata del vínculo.

Qué implica ahora la condena dictada por el Tribunal Oral de La Plata

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal V establece una pena de seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual. Mientras la sentencia no quede firme, de acuerdo con las disposiciones del tribunal, García deberá cumplir prisión domiciliaria.

La causa continúa su curso judicial mientras la denunciante, tras casi ocho años de espera, habla públicamente por primera vez en un contexto de reparación simbólica y judicial.