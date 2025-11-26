En vivo Radio La Red
Colapinto explicó por qué Qatar será clave para Alpine: qué dijo el piloto argentino

Franco Colapinto analizó su difícil fin de semana en Las Vegas y explicó por qué el Gran Premio de Qatar representa una oportunidad concreta para Alpine en el cierre de la temporada de Fórmula 1.

La temporada de Fórmula 1 entra en su tramo final y Franco Colapinto ya mira de frente el Gran Premio de Qatar, la penúltima cita del calendario. Después de un fin de semana complicado en Las Vegas, el piloto argentino de Alpine se mostró optimista y aseguró que la carrera en Doha puede ser decisiva para el rendimiento del equipo.

El duro análisis de Colapinto tras quedar 20° y 16° en las prácticas del GP de Las Vegas: "Me cuesta..."
image

El contexto del campeonato mantiene la atención en la pelea principal entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen; sin embargo, escuderías como Alpine buscan cerrar la temporada con señales de crecimiento y una performance más sólida. En ese marco, Colapinto compartió un balance detallado de sus sensaciones tras Estados Unidos y describió por qué Qatar representa una oportunidad especial.

Qué pasó con Colapinto en Las Vegas

Colapinto reconoció que el fin de semana en el GP de Las Vegas fue particularmente difícil debido a las condiciones cambiantes: temperaturas bajas, lluvia en algunas sesiones y un inicio de carrera caótico.

“El fin de semana en Las Vegas fue un reto para mí. Las condiciones fueron interesantes durante todo el fin de semana, con temperaturas bajas y lluvia durante algunas sesiones. Mi carrera del sábado se vio comprometida cuando sufrimos daños en la parte trasera del coche durante el caos de la curva 1 y fue difícil recuperarme”, explicó en la web oficial de Alpine.

El problema en el tren trasero condicionó todo su sábado, impidiéndole recuperar terreno y obligándolo a centrarse en recopilar datos para el equipo.

Por qué el GP de Qatar es importante para Alpine

En su análisis, Colapinto remarcó que la próxima carrera llega en un momento clave: “Aún queda mucho por aprender de la carrera de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para reflexionar sobre cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas”.

El circuito de Doha, de alta velocidad y curvas rápidas, representa un escenario favorable para Alpine. La escudería francesa considera que sus características técnicas pueden adaptarse mejor a este tipo de trazados, lo que abre una ventana para mejorar el rendimiento general.

A esto se suma un factor extra: será la última carrera sprint de la temporada. Por eso, Colapinto destacó la importancia de arrancar bien desde el viernes: “Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes durante el fin de semana, especialmente porque la pista también es de alta velocidad. Además, es la última prueba sprint de la temporada, por lo que es importante que tengamos una buena primera práctica y esté todo listo de inmediato. Estamos listos para darlo todo y competir en la penúltima ronda de la temporada”.

Cuándo se corre el Gran Premio de Qatar

El evento tendrá actividad durante tres días y contará con clasificación sprint y carrera principal. Estos son los horarios confirmados:

  • Viernes 28/11 – 10:30: práctica libre.

  • Viernes 28/11 – 14:30: clasificación para la carrera sprint.

  • Sábado 29/11 – 11:00: carrera sprint.

  • Sábado 29/11 – 15:00: clasificación del Gran Premio.

  • Domingo 30/11 – 13:00: Gran Premio de Qatar.

