Colapinto explicó por qué Qatar será clave para Alpine: qué dijo el piloto argentino

El problema en el tren trasero condicionó todo su sábado, impidiéndole recuperar terreno y obligándolo a centrarse en recopilar datos para el equipo.

Por qué el GP de Qatar es importante para Alpine

En su análisis, Colapinto remarcó que la próxima carrera llega en un momento clave: “Aún queda mucho por aprender de la carrera de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para reflexionar sobre cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas”.

El circuito de Doha, de alta velocidad y curvas rápidas, representa un escenario favorable para Alpine. La escudería francesa considera que sus características técnicas pueden adaptarse mejor a este tipo de trazados, lo que abre una ventana para mejorar el rendimiento general.

A esto se suma un factor extra: será la última carrera sprint de la temporada. Por eso, Colapinto destacó la importancia de arrancar bien desde el viernes: “Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes durante el fin de semana, especialmente porque la pista también es de alta velocidad. Además, es la última prueba sprint de la temporada, por lo que es importante que tengamos una buena primera práctica y esté todo listo de inmediato. Estamos listos para darlo todo y competir en la penúltima ronda de la temporada”.

Cuándo se corre el Gran Premio de Qatar

El evento tendrá actividad durante tres días y contará con clasificación sprint y carrera principal. Estos son los horarios confirmados: