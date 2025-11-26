En vivo Radio La Red
La tendencia que preocupa a los equipos con "ventaja" en el Torneo Clausura

Los octavos de final del Torneo Clausura evidenciaron un patrón llamativo que preocupa a todos los equipos que definen en condición de local. A la espera de Lanús–Tigre, la fase dejó sorpresas y un debate abierto.

Los octavos de final del Torneo Clausura dejaron un escenario inusual para el fútbol argentino: la localía, históricamente considerada una ventaja determinante, perdió peso. De los siete encuentros disputados hasta el momento, cuatro equipos lograron ganar en terreno ajeno, apenas tres locales pudieron imponerse y solo resta el duelo entre Lanús y Tigre para completar el cuadro de cuartos de final.

El arranque de la fase eliminatoria expuso una tendencia clara, repetida en buena parte de los partidos: los visitantes se plantaron con solidez, incomodaron a sus rivales y aprovecharon cada oportunidad. Argentinos Juniors abrió el camino con un contundente 2-0 sobre Vélez en Liniers, un resultado que ya dejaba entrever que la ronda podía venir cargada de golpes inesperados. Más tarde, Estudiantes dio el impacto en Arroyito al vencer 1-0 a Rosario Central, Barracas Central hizo lo propio en Soldati con el 1-0 frente a Riestra, y Gimnasia logró imponerse por 2-1 ante Unión en Santa Fe. Cuatro triunfos fuera de casa en siete duelos: una cifra que no pasa inadvertida.

En contraste, solo tres locales pudieron sostener la ventaja que supone jugar en su estadio. Boca respondió con autoridad en la Bombonera al derrotar 2-0 a Talleres, Racing se hizo fuerte en Avellaneda con el 3-2 ante River y Central Córdoba celebró ante su gente con el 2-1 frente a San Lorenzo. Este panorama, que combina rendimientos sólidos y actuaciones irregulares, volvió a abrir el interrogante sobre cuánto pesa realmente la localía en las instancias decisivas.

Qué explica el dominio visitante en los octavos del Clausura

Sin especular ni agregar datos externos, lo cierto es que la estadística de esta fase muestra un comportamiento llamativo: los visitantes no sintieron la presión del ambiente y lograron llevar el partido a su propio ritmo. En varios encuentros, los equipos locales mostraron dificultades para imponer condiciones, mientras que sus rivales aprovecharon espacios, errores defensivos o momentos clave del juego.

Aunque cada partido tuvo su propia dinámica, el patrón general dejó al descubierto un aspecto creciente en el fútbol argentino: la paridad. La diferencia entre planteles, estilos de juego y jerarquía individual parece achicarse cuando las series son a partido único y cualquier error puede definir una clasificación.

Qué se juega en el último duelo: Lanús vs. Tigre

El cierre de los octavos llegará con el cruce entre Lanús y Tigre, programado para este miércoles 26 de noviembre en La Fortaleza. El encuentro no solo definirá el último clasificado a los cuartos de final, sino que también puede reforzar o atenuar la tendencia de esta fase.

Si Tigre logra imponerse como visitante, la ronda quedará marcada por una mayoría de victorias fuera de casa. Si Lanús sostiene su localía, se sumará al pequeño grupo de equipos que lograron resolver su serie ante su gente.

Con sorpresas, resultados ajustados y visitantes que no acusaron recibo del contexto, los octavos de final confirmaron que en el Clausura jugar en casa dejó de ser una garantía. El torneo sigue abierto, impredecible y con una tendencia que ya encendió debate.

