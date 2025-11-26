La tendencia que preocupa a los equipos con "ventaja" en el Torneo Clausura

Aunque cada partido tuvo su propia dinámica, el patrón general dejó al descubierto un aspecto creciente en el fútbol argentino: la paridad. La diferencia entre planteles, estilos de juego y jerarquía individual parece achicarse cuando las series son a partido único y cualquier error puede definir una clasificación.

Qué se juega en el último duelo: Lanús vs. Tigre

El cierre de los octavos llegará con el cruce entre Lanús y Tigre, programado para este miércoles 26 de noviembre en La Fortaleza. El encuentro no solo definirá el último clasificado a los cuartos de final, sino que también puede reforzar o atenuar la tendencia de esta fase.

Si Tigre logra imponerse como visitante, la ronda quedará marcada por una mayoría de victorias fuera de casa. Si Lanús sostiene su localía, se sumará al pequeño grupo de equipos que lograron resolver su serie ante su gente.

Con sorpresas, resultados ajustados y visitantes que no acusaron recibo del contexto, los octavos de final confirmaron que en el Clausura jugar en casa dejó de ser una garantía. El torneo sigue abierto, impredecible y con una tendencia que ya encendió debate.