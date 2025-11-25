Condenaron a más de seis años de prisión al futbolista Diego García por abuso

Qué pasó con la carrera de García después de la denuncia

Tras quedar apartado del plantel de Estudiantes, García fue cedido a Talleres y luego a Patronato. Más adelante rescindió su contrato con el club platense y continuó su carrera en el exterior: jugó en Emelec (Ecuador), Liverpool (Uruguay) y finalmente firmó con Peñarol, donde se desempeña actualmente.

Durante el juicio, estos movimientos profesionales fueron parte del contexto general de la causa, pero no interfirieron en el proceso penal que culminó con la sentencia dictada este martes.

Qué implicancias tiene esta sentencia

La condena representa un fallo importante en una causa vinculada a violencia de género dentro del deporte profesional, y se suma a otros casos que en los últimos años reabrieron discusiones sobre protocolos, acompañamiento a víctimas y responsabilidad institucional.

La resolución del Tribunal Oral V no es definitiva: las partes aún pueden apelar ante instancias superiores, como la Cámara de Casación. Sin embargo, marca un hito dentro del expediente que comenzó hace más de tres años y que ahora avanza hacia etapas de revisión.

La familia de la víctima y su entorno expresaron conformidad con la resolución, mientras que se espera conocer el próximo paso de la defensa del jugador.