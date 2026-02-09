En vivo Radio La Red
Volantazo en Boca: la inesperada decisión de Claudio Úbeda tras la derrota ante Vélez

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tomó una drástica determinación tras la dura derrota del Xeneize ante Vélez. Los detalles.

La derrota ante Vélez no pasó inadvertida en el mundo Boca. Luego de la caída en el estadio José Amalfitani, el entrenador Claudio Úbeda tomó una decisión fuerte: canceló el día libre habitual postpartido y citó al plantel para entrenarse este mismo lunes por la tarde en el Predio de Ezeiza.

image

La medida llega después de una actuación que dejó preocupación en el cuerpo técnico y que el propio entrenador calificó como insuficiente. En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT dejó en claro su malestar por el rendimiento del equipo y habló de la obligación de mejorar.

Tras esa autocrítica, decidió modificar la rutina que el plantel venía manteniendo en los últimos meses. Boca había adoptado la costumbre de otorgar descanso a los jugadores el día posterior a cada encuentro, pero luego de la imagen que dejó el equipo en Liniers, el cuerpo técnico optó por dar marcha atrás con esa tradición.

El plantel volverá a trabajar en el predio de Ezeiza con el foco puesto en el próximo compromiso, que será el domingo ante Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura. El objetivo será ajustar detalles y recuperar la solidez que el equipo mostró en otros tramos de la temporada.

En ese sentido, Úbeda se mostró confiado en poder revertir la situación. “Tenemos plena confianza para revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdido dos. Tenemos que doblegar la situación y salir adelante”, aseguró.

El entrenador también hizo hincapié en el rendimiento fuera de casa, uno de los puntos que más lo inquietan desde el inicio de su ciclo. Tras la derrota con Vélez, que significó la tercera caída del equipo en cinco partidos como visitante, fue claro en su diagnóstico.

“Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados”, afirmó.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases con la intención de cerrar la llegada de Edwuin Cetré. En paralelo, el cuerpo técnico buscará respuestas dentro del plantel para cambiar la imagen y volver al triunfo en el próximo partido.

