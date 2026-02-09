Volantazo en Boca: la inesperada decisión de Claudio Úbeda tras la derrota ante Vélez

En ese sentido, Úbeda se mostró confiado en poder revertir la situación. “Tenemos plena confianza para revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdido dos. Tenemos que doblegar la situación y salir adelante”, aseguró.

El entrenador también hizo hincapié en el rendimiento fuera de casa, uno de los puntos que más lo inquietan desde el inicio de su ciclo. Tras la derrota con Vélez, que significó la tercera caída del equipo en cinco partidos como visitante, fue claro en su diagnóstico.

“Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados”, afirmó.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases con la intención de cerrar la llegada de Edwuin Cetré. En paralelo, el cuerpo técnico buscará respuestas dentro del plantel para cambiar la imagen y volver al triunfo en el próximo partido.