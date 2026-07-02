La peor confesión de la China Suárez sobre su pelea con Mauro Icardi por Ekaterina

En paralelo, el periodista Gustavo Méndez, muy cercano a la actriz, salió a bajar el tono del escándalo con la versión que ella misma le habría transmitido en su streaming La Posta. Allí aclaró que no todo sería tan drástico como se dijo en las últimas horas.

“María Eugenia China Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”, explicó el conductor, intentando despegar la idea de una ruptura definitiva.

Y fue por más: “No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso lo que a mí me cuentan”, cerró, dejando abierta la puerta a una historia que, lejos de apagarse, promete seguir sumando capítulos.

Por último, Méndez fue categórico: “No pasó. Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina”, expresó en tono despectivo contra la joven. A su vez, afirmó que Yanina Latorre se habría enterado de todo por intermedio de Wanda Nara, luego de que sus hijas le contaran lo sucedido durante la pelea.

Cuál fue la reacción de la China Suárez tras las versiones de crisis con Icardi

En medio de las versiones que hablan de una supuesta crisis que incluso pondría en duda la continuidad de su vínculo con Mauro Icardi, Eugenia “China” Suárez decidió no salir a aclarar nada y evitar cualquier tipo de respuesta frente a los rumores que tomaron fuerza en las últimas horas. Pese a ese hermetismo, la actriz volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y dejó entrever parte de su día a día.

Sin hacer referencia a su situación sentimental ni mencionar a Mauro Icardi, la artista compartió que pasó por un centro de estética donde se realizó un tratamiento dermatológico orientado a mejorar la firmeza y la apariencia de la piel. En un video publicado en TikTok, que luego replicó en sus historias de Instagram, mostró distintos momentos del procedimiento y parte de la experiencia en primera persona.

“Acompañame a Ultherapy”, escribió la China Suárez junto al material audiovisual, donde se la ve ingresando al lugar y atravesando la sesión facial.

Más adelante, la actriz subió una foto con los resultados de cuando se realizó ese mismo tratamiento por primera vez y contó por qué se volvió uno de sus favoritos.

“Este fue el post inmediato del 2025 cuando me hice por primera vez Ultherapy. Es un ultrasonido no invasivo que reafirma la piel. Definitivamente mi tratamiento favorito junto con la luz pulsada”, expresó Eugenia Suárez en sus redes.

De esta manera, mientras las versiones de una posible separación siguen creciendo y alimentan todo tipo de especulaciones, la China Suárez optó por el silencio absoluto respecto de los rumores que la rodean junto a Mauro Icardi, enfocando sus publicaciones únicamente en su rutina de cuidado personal.