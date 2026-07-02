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La peor confesión de la China Suárez sobre su pelea con Mauro Icardi por Ekaterina

Gustavo Méndez, periodista del entorno de la actriz, confirmó que la joven modelo tuvo que ver en la crisis de la China Suárez con Mauro Icardi. Aquí, todos los detalles.

2 jul 2026, 09:30
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El escándalo volvió a sacudir a la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez, y esta vez con un condimento explosivo que alimenta todas las versiones de crisis. En SQP (América TV), Yanina Latorre encendió la mecha al mostrar un video del futbolista caminando junto a sus hijas, pero sin la presencia de la actriz, y lanzó una información que hizo ruido inmediato en el mundo del espectáculo: la supuesta salida de Eugenia de la “Casa de los Sueños” en Nordelta tras una fuerte discusión.

Según la conductora, el conflicto habría estallado por la irrupción de Ekaterina Ojeda, la modelo vinculada a la agencia de Wanda Nara, cuyo nombre se metió de lleno en la historia y desató un verdadero vendaval mediático. Desde aquel episodio en el VIP donde coincidieron Icardi, la China Suárez y su círculo cercano, todo habría cambiado radicalmente en la relación.

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En ese contexto, la versión indica que la actriz empezó a sospechar de movimientos del futbolista y tomó una decisión que encendió aún más las alarmas: revisar su celular. Allí, siempre según lo contado por Latorre, habría encontrado mensajes en los que Mauro Icardi le pedía a un tercero que lo contactara con Ekaterina Ojeda, algo que habría sido el detonante de una fuerte discusión sin retorno inmediato.

El desenlace de ese cruce habría sido explosivo: la actriz habría hecho las valijas y se habría ido con sus hijos a su casa del country San Jorge, dejando Nordelta en medio de un clima tenso y cargado de versiones cruzadas. Como si fuera poco, la propia Ekaterina confirmó al aire que el delantero le estaba escribiendo mientras ella participaba de un programa en vivo, lo que sumó más nafta al fuego.

En paralelo, el periodista Gustavo Méndez, muy cercano a la actriz, salió a bajar el tono del escándalo con la versión que ella misma le habría transmitido en su streaming La Posta. Allí aclaró que no todo sería tan drástico como se dijo en las últimas horas.

“María Eugenia China Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”, explicó el conductor, intentando despegar la idea de una ruptura definitiva.

Y fue por más: “No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso lo que a mí me cuentan”, cerró, dejando abierta la puerta a una historia que, lejos de apagarse, promete seguir sumando capítulos.

Por último, Méndez fue categórico: No pasó. Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina, expresó en tono despectivo contra la joven. A su vez, afirmó que Yanina Latorre se habría enterado de todo por intermedio de Wanda Nara, luego de que sus hijas le contaran lo sucedido durante la pelea.

Cuál fue la reacción de la China Suárez tras las versiones de crisis con Icardi

En medio de las versiones que hablan de una supuesta crisis que incluso pondría en duda la continuidad de su vínculo con Mauro Icardi, Eugenia “China” Suárez decidió no salir a aclarar nada y evitar cualquier tipo de respuesta frente a los rumores que tomaron fuerza en las últimas horas. Pese a ese hermetismo, la actriz volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y dejó entrever parte de su día a día.

Sin hacer referencia a su situación sentimental ni mencionar a Mauro Icardi, la artista compartió que pasó por un centro de estética donde se realizó un tratamiento dermatológico orientado a mejorar la firmeza y la apariencia de la piel. En un video publicado en TikTok, que luego replicó en sus historias de Instagram, mostró distintos momentos del procedimiento y parte de la experiencia en primera persona.

“Acompañame a Ultherapy”, escribió la China Suárez junto al material audiovisual, donde se la ve ingresando al lugar y atravesando la sesión facial.

Más adelante, la actriz subió una foto con los resultados de cuando se realizó ese mismo tratamiento por primera vez y contó por qué se volvió uno de sus favoritos.

“Este fue el post inmediato del 2025 cuando me hice por primera vez Ultherapy. Es un ultrasonido no invasivo que reafirma la piel. Definitivamente mi tratamiento favorito junto con la luz pulsada”, expresó Eugenia Suárez en sus redes.

De esta manera, mientras las versiones de una posible separación siguen creciendo y alimentan todo tipo de especulaciones, la China Suárez optó por el silencio absoluto respecto de los rumores que la rodean junto a Mauro Icardi, enfocando sus publicaciones únicamente en su rutina de cuidado personal.

     

 

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