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EL ADIÓS DEL 10

El emotivo video que repasa los 21 años de Messi con la Selección: de su debut a la gloria eterna

La cuenta BR Football publicó una animación de casi cuatro minutos para homenajear al capitán argentino tras su anuncio de retiro. El recorrido muestra sus momentos más importantes con la Albiceleste, desde la expulsión ante Hungría hasta el Mundial de Qatar.

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El emotivo video animado de BR Football repasa los 21 años de Lionel Messi con la Selección Argentina

El emotivo video animado de BR Football repasa los 21 años de Lionel Messi con la Selección Argentina, desde su debut ante Hungría hasta la consagración en el Mundial de Qatar 2022. (Foto: captura).

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó repercusiones en todo el mundo del fútbol. Después de 21 años con la camiseta albiceleste, el capitán decidió cerrar su etapa con el combinado nacional a los 39 años y dejó detrás una carrera marcada por títulos, derrotas, lesiones y momentos inolvidables.

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En medio de la repercusión por la noticia, la cuenta de X BR Football, que cuenta con más de siete millones de seguidores, publicó un emotivo video animado que recorre la trayectoria del rosarino con la Selección.

La pieza dura tres minutos y 49 segundos y lleva un mensaje que resume el homenaje: “El chico de Rosario que cambió el juego para siempre. Gracias, Leo”.

Uno de los elementos que atraviesa toda la animación es una pequeña cabra, en referencia al acrónimo GOAT (Greatest of All Time), utilizado para describir a Messi como uno de los mejores futbolistas de la historia.

De la expulsión ante Hungría a los Juegos Olímpicos

El recorrido comienza con el debut de Messi en la Selección mayor, en 2005, frente a Hungría. La animación recuerda aquel estreno particular, marcado por una expulsión apenas 43 segundos después de su ingreso. Desde ese momento, la cabra acompaña al futbolista durante las distintas etapas de su recorrido con Argentina.

El video también repasa su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Messi consiguió la medalla dorada con la Selección Sub 23.

Después aparece su primer Mundial, Alemania 2006, y posteriormente una escena correspondiente a Sudáfrica 2010, en la que Messi comparte protagonismo con Diego Armando Maradona.

Ambos aparecen haciendo jueguitos y acompañados por sus respectivas cabras en una de las escenas más particulares de la animación.

Las derrotas que marcaron el camino de Messi

El homenaje también se detiene en una de las etapas más difíciles de la carrera de Messi con Argentina. La animación muestra las tres finales perdidas entre el Mundial de Brasil 2014 y las Copas América de 2015 y 2016, antes de llegar a la consagración.

También aparece el momento en el que Messi anunció su renuncia a la Selección en 2016. En la particular representación elegida para el video, la cabra le devuelve la camiseta argentina y simboliza su regreso al equipo nacional.

La Copa América, Qatar y la última etapa

La animación muestra la conquista de la Copa América de Brasil 2021, el primer título de Messi con la Selección mayor. Pero el momento central del homenaje llega con el Mundial de Qatar 2022 y la consagración de Argentina.

El video también recuerda la Copa América 2024, marcada para Messi por la lesión que sufrió durante la final y que lo obligó a abandonar el campo de juego entre lágrimas.

La cabra permanece siempre cerca del futbolista y acompaña también esas escenas de dolor, en contraste con los momentos de gloria.

En el tramo final, Messi aparece entregándole la camiseta número 10 de la Selección a la cabra, que se aleja del vestuario. El rosarino, en tanto, se reúne con su familia y así termina una animación que busca resumir más de dos décadas de historia con la Albiceleste.

Messi confirmó su retiro de la Selección

El homenaje de BR Football llegó horas después de que Messi anunciara oficialmente su salida de la Selección Argentina mediante una carta publicada en sus redes sociales.

El futbolista explicó que se trató de una decisión difícil. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió.

Messi reveló además que había redactado el texto el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 ante España. La muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el 8 de agosto, terminó de convencerlo de tomar la decisión.

Con la camiseta argentina, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 67 asistencias, cifras que lo mantienen como el máximo goleador histórico del seleccionado.

A partir de ahora, el rosarino continuará su carrera en el Inter Miami, club con el que renovó contrato hasta finales de la temporada 2028.

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