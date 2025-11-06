En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
Fórmula 1

El enigmático posteo de Alpine que deja a Colapinto en las puertas de su oficialización para 2026

La cuenta oficial de la escudería francesa sorprendió a los fanáticos con una subjetiva publicación que sin dudas está relacionada con el piloto argentino.

La escudería Alpine volvió a encender los rumores sobre la continuidad de Franco Colapinto a la Fórmula 1. Este jueves, una publicación en las redes oficiales del equipo ilusionó a los fanáticos argentinos, que esperan la confirmación del joven piloto para el Gran Premio de Brasil 2025.

La pista que publicó Alpine en su su cuenta oficial compartió un mensaje enigmático: “¿Ya hiciste los cálculos?”, escribieron junto a una imagen con los números 7, 11 y 25.

La suma da 43, el número de Colapinto, y podría hacer alusión al 7 de noviembre de 2025, fecha en la que se realizaría el esperado anuncio. El posteo generó miles de comentarios y fue tendencia en redes sociales en cuestión de horas.

Embed

El guiño de Marcos Galperín y Mercado Libre

Pero, no fue el único indicio. La publicación no pasó inadvertida para Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y uno de los principales patrocinadores de Colapinto.

El empresario citó en X (Twitter) un mensaje de Sean Summers, director de Marketing de la compañía, que decía: “Llega mañana”, acompañado por una imagen de una lapicera amarilla —color característico de la marca— y tres emojis de flechas hacia abajo.

Lo curioso es que la búsqueda de la publicación estaba en portugués, detalle que alimentó las sospechas de que el anuncio podría realizarse en el Gran Premio de Brasil, escenario de la próxima carrera de la temporada.

Embed

Brasil es la última carrera del vínculo original entre Alpine y Colapinto, que contemplaba presencia del argentino por tres Grandes Premios. Sin embargo, todo indica que habrá continuidad de la alianza.

Se espera que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con la escudería francesa. De confirmarse, el piloto argentino iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.

En San Pablo, Franco Colapinto muestra la nueva camiseta de la selecci&oacute;n argentina de f&uacute;tbol con el n&uacute;mero que lleva su Alpine.&nbsp;

En San Pablo, Franco Colapinto muestra la nueva camiseta de la selección argentina de fútbol con el número que lleva su Alpine.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios del Gran Premio de Brasil 2025

La carrera en Interlagos promete ser especial para los fanáticos argentinos. Estos son los horarios confirmados (hora de Argentina):

  • Viernes 7 de noviembre

    • Práctica 1: 11:30
    • Clasificación sprint: 15:30

  • Sábado 8 de noviembre

    • Carrera sprint: 11:00
    • Clasificación: 15:00

  • Domingo 9 de noviembre

    • Carrera: 14:00

Si los rumores se confirman, Franco Colapinto podría competir oficializando su continuidad con Alpine este fin de semana, marcando un hecho histórico para el automovilismo argentino.

