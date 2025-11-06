El enigmático posteo de Alpine que deja a Colapinto en las puertas de su oficialización para 2026

El empresario citó en X (Twitter) un mensaje de Sean Summers, director de Marketing de la compañía, que decía: “Llega mañana”, acompañado por una imagen de una lapicera amarilla —color característico de la marca— y tres emojis de flechas hacia abajo.

Lo curioso es que la búsqueda de la publicación estaba en portugués, detalle que alimentó las sospechas de que el anuncio podría realizarse en el Gran Premio de Brasil, escenario de la próxima carrera de la temporada.

Brasil es la última carrera del vínculo original entre Alpine y Colapinto, que contemplaba presencia del argentino por tres Grandes Premios. Sin embargo, todo indica que habrá continuidad de la alianza.

Se espera que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con la escudería francesa. De confirmarse, el piloto argentino iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.

en-san-pablo-franco-colapinto-muestra-la-nueva-7IXCVEOWXZAQBODZWTMYLIX6KI En San Pablo, Franco Colapinto muestra la nueva camiseta de la selección argentina de fútbol con el número que lleva su Alpine.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios del Gran Premio de Brasil 2025

La carrera en Interlagos promete ser especial para los fanáticos argentinos. Estos son los horarios confirmados (hora de Argentina):

Viernes 7 de noviembre

Práctica 1: 11:30



Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint: 11:00



Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

Si los rumores se confirman, Franco Colapinto podría competir oficializando su continuidad con Alpine este fin de semana, marcando un hecho histórico para el automovilismo argentino.