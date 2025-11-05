Los enigmáticos mensajes de Colapinto y sus mánagers que enloquecieron a sus seguidores en las redes

También aparecía la sigla "LU", aunque no se sabe por qué podría ser.

El número “43” se convirtió rápidamente en tendencia. Fanáticos argentinos comenzaron a replicar el emoji del sol y el hashtag #43Forever, en apoyo al piloto. Algunos, incluso, montaron teorías sobre un cambio de escudería o un anuncio conjunto con otra figura de la F1. Pero desde el entorno del corredor optaron por mantener el silencio.

Incluso, Colapinto actualizó su perfil de Instagram y agregó el número 43 en su descripción.

Un regreso al GP de Interlagos más que esperado

El retorno de Colapinto al circuito brasileño se produce en un contexto muy distinto al del año pasado. En 2024, su paso por San Pablo estuvo marcado por una mezcla de dolor personal y frustración deportiva. Apenas iniciado el fin de semana, el piloto recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo, Leónidas Colapinto, una figura muy cercana a él. La pérdida lo afectó profundamente y, aunque recibió el afecto del público argentino presente en las tribunas, su rendimiento se vio condicionado.

Durante aquella edición, Colapinto terminó 13° en la primera práctica y 14° en la clasificación sprint, donde finalmente cruzó la línea en el puesto 12.

El domingo, bajo una lluvia intensa, sufrió un despiste en la clasificación que lo relegó al 18° lugar de partida. En carrera, un impacto contra el muro en la vuelta 32 lo obligó a abandonar. Sin embargo, los fanáticos recuerdan con orgullo un sobrepaso a Lewis Hamilton, considerado uno de los momentos más brillantes de su paso por Interlagos.

Un país pendiente de su confirmación en la Fórmula 1 2026

El posible anuncio de la continuidad de Colapinto en Alpine mantiene en vilo a los fanáticos. Desde hace semanas, el piloto argentino aparece en los listados preliminares de la temporada 2026, aunque el equipo aún no emitió un comunicado oficial.

Fuentes cercanas a la escudería revelaron que la renovación estaría “prácticamente cerrada”, pero que el anuncio se realizaría durante el Gran Premio de San Pablo, aprovechando el impacto mediático del evento. En los pasillos del paddock, el rumor es que Alpine planea un video especial para confirmar la noticia, con participación del propio Colapinto y del CEO de la marca, Laurent Rossi.

Mientras tanto, el argentino continúa con su preparación habitual, sin alterar su rutina. En declaraciones recientes, aseguró: “Estoy disfrutando cada carrera como si fuera la primera. Lo que venga, vendrá. Mi enfoque está en el trabajo del equipo y en seguir mejorando”.

La agenda del Gran Premio de San Pablo

El Gran Premio de Brasil 2025 promete ser un espectáculo de alto voltaje. El viernes 7 de noviembre comenzará con la primera práctica libre a las 11:30, seguida por la clasificación Sprint a las 15:30. El sábado 8 se disputará la carrera Sprint a las 11:00 y la clasificación general a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se correrá el domingo 9 a las 14:00 (hora argentina).

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias a través de Disney Plus, F1 TV Pro y Fox Sports, con cobertura especial del equipo de comentaristas argentinos que acompaña al piloto desde su debut.