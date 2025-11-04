El extraño entrenamiento de Franco Colapinto antes del GP de Brasil que se volvió viral

Cómo es el circuito de Interlagos donde correrá Franco Colapinto

El trazado paulista, oficialmente llamado Autódromo José Carlos Pace, es uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la F1.

Desde 1973 ha albergado 42 ediciones del Gran Premio de Brasil y es considerado uno de los más desafiantes por su recorrido en sentido antihorario y sus marcados desniveles.

Principales características del circuito de Interlagos

Ubicación: San Pablo, Brasil

Longitud: 4.309 km

Curvas: 15

Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)

Capacidad: 60.000 espectadores

En cuanto a los ganadores históricos, el francés Alain Prost lidera con seis victorias, seguido por Michael Schumacher con cuatro.

Un escalón más abajo aparecen Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, todos con tres triunfos cada uno.

Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El GP de Brasil 2025 se disputará del 7 al 9 de noviembre con el siguiente cronograma (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre

Práctica 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias en vivo a través de Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que en cable estará disponible por Fox Sports.

La expectativa en torno a Franco Colapinto, actual piloto de Alpine, crece fecha a fecha dentro del mundo de la Fórmula 1. En Interlagos buscará seguir sumando experiencia en una temporada clave, y lo hará con la misma concentración y disciplina que demostró en su curioso entrenamiento previo.