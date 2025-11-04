En vivo Radio La Red
El extraño entrenamiento de Franco Colapinto antes del GP de Brasil que se volvió viral

A pocos días del GP de Brasil, la representante del piloto argentino compartió un video en redes donde se lo ve cumpliendo una particular rutina física para mejorar la coordinación y el equilibrio antes de subirse al Alpine en Interlagos.

En la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a captar la atención de los fanáticos, aunque esta vez fuera del circuito.

La representante del piloto argentino, María Catarineu, compartió en redes sociales un video que muestra parte del entrenamiento del bonaerense, quien se prepara para competir este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo.

En las imágenes se observa a Colapinto realizando un curioso ejercicio con una pelota grande, trabajando el control y la coordinación. Primero lo hace con el perfil derecho, luego cambia de pierna y repite la acción con el izquierdo. Este tipo de prácticas es habitual entre los pilotos de Fórmula 1, ya que ayuda a fortalecer el equilibrio y la estabilidad corporal, dos aspectos fundamentales al soportar las fuerzas G dentro del monoplaza.

Video: mariacatarineu/Instagram

Cómo es el circuito de Interlagos donde correrá Franco Colapinto

El trazado paulista, oficialmente llamado Autódromo José Carlos Pace, es uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la F1.

Desde 1973 ha albergado 42 ediciones del Gran Premio de Brasil y es considerado uno de los más desafiantes por su recorrido en sentido antihorario y sus marcados desniveles.

Principales características del circuito de Interlagos

  • Ubicación: San Pablo, Brasil

  • Longitud: 4.309 km

  • Curvas: 15

  • Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)

  • Capacidad: 60.000 espectadores

En cuanto a los ganadores históricos, el francés Alain Prost lidera con seis victorias, seguido por Michael Schumacher con cuatro.

Un escalón más abajo aparecen Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, todos con tres triunfos cada uno.

Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El GP de Brasil 2025 se disputará del 7 al 9 de noviembre con el siguiente cronograma (hora argentina):

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica 1: 11:30

  • Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera sprint: 11:00

  • Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14:00

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias en vivo a través de Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que en cable estará disponible por Fox Sports.

La expectativa en torno a Franco Colapinto, actual piloto de Alpine, crece fecha a fecha dentro del mundo de la Fórmula 1. En Interlagos buscará seguir sumando experiencia en una temporada clave, y lo hará con la misma concentración y disciplina que demostró en su curioso entrenamiento previo.

