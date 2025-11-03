La Fórmula 1 eligió una foto especial de Colapinto para Brasil y los fanáticos enloquecieron

El trazado brasileño podría adaptarse mejor a las características del monoplaza de Alpine, gracias a su combinación de curvas técnicas, zonas rápidas y desniveles pronunciados. Además, el circuito suele ofrecer oportunidades para adelantar, lo que alimenta las esperanzas de un buen resultado.

Cómo es el circuito de Interlagos

Oficialmente llamado Autódromo José Carlos Pace, el circuito de Interlagos es uno de los más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Inaugurado en 1940 y parte del Mundial desde 1973, se distingue por su recorrido en sentido antihorario y sus exigentes desniveles, que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los autos.

Características principales:

Ubicación: San Pablo, Brasil

Longitud: 4.309 km

Curvas: 15

Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)

Capacidad: 60.000 espectadores

En el historial, Alain Prost lidera con seis victorias, seguido por Michael Schumacher (4). Detrás figuran Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, todos con tres triunfos.

Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina)

Viernes 7 de noviembre: Práctica 1: 11:30 Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre: Carrera sprint: 11:00 Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre: Carrera: 14:00



Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del fin de semana en vivo a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. En cable, la transmisión estará disponible por Fox Sports.