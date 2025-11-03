En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Brasil
FÓRMULA 1

La Fórmula 1 eligió una foto especial de Colapinto para Brasil y los fanáticos enloquecieron

El piloto argentino de Alpine fue uno de los elegidos por la Fórmula 1 para ilustrar la previa del Gran Premio de Brasil. Interlagos, escenario histórico del automovilismo, recibirá una nueva cita del campeonato con altas expectativas.

El Gran Premio de Brasil será la próxima parada del calendario de la Fórmula 1 y promete un fin de semana cargado de emociones. En la previa, la categoría publicó una imagen promocional que generó gran repercusión entre los fanáticos argentinos: Franco Colapinto fue una de las figuras destacadas junto a Lewis Hamilton y Gabriel Bortoleto, el piloto local.

colapinto_brasil

Foto: @F1/Twitter

La elección de la foto, en la que el joven piloto de Alpine aparece entre dos grandes nombres del automovilismo, fue celebrada en redes sociales por los seguidores de Colapinto, que rápidamente viralizaron la publicación. El argentino continúa ganando reconocimiento dentro del paddock y entre los aficionados, en lo que es su primera temporada completa en la máxima categoría.

Cómo llega Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil

Después de finalizar 16º en México, el piloto de Alpine buscará en Interlagos dar un nuevo paso adelante. Aunque aún no logró sumar puntos en el campeonato, su rendimiento dejó buenas sensaciones dentro del equipo: en varias sesiones de clasificación y carrera, sus tiempos estuvieron muy cerca de los de su compañero, Pierre Gasly.

El trazado brasileño podría adaptarse mejor a las características del monoplaza de Alpine, gracias a su combinación de curvas técnicas, zonas rápidas y desniveles pronunciados. Además, el circuito suele ofrecer oportunidades para adelantar, lo que alimenta las esperanzas de un buen resultado.

Cómo es el circuito de Interlagos

Oficialmente llamado Autódromo José Carlos Pace, el circuito de Interlagos es uno de los más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Inaugurado en 1940 y parte del Mundial desde 1973, se distingue por su recorrido en sentido antihorario y sus exigentes desniveles, que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los autos.

Características principales:

  • Ubicación: San Pablo, Brasil

  • Longitud: 4.309 km

  • Curvas: 15

  • Vuelta récord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018 – Mercedes)

  • Capacidad: 60.000 espectadores

En el historial, Alain Prost lidera con seis victorias, seguido por Michael Schumacher (4). Detrás figuran Carlos Reutemann, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen, todos con tres triunfos.

Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina)

  • Viernes 7 de noviembre:

    • Práctica 1: 11:30

    • Clasificación sprint: 15:30

  • Sábado 8 de noviembre:

    • Carrera sprint: 11:00

    • Clasificación: 15:00

  • Domingo 9 de noviembre:

    • Carrera: 14:00

Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del fin de semana en vivo a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. En cable, la transmisión estará disponible por Fox Sports.

