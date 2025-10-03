En vivo Radio La Red
SORPRESIVO

La inesperada sanción que recibió Maxi Salas en medio del duelo entre Racing y River

El delantero fue clave para que River eliminara a Racing por Copa Argentina, pero casi en simultáneo recibió una dura sanción. Los detalles.

Maximiliano Salas vivió una noche tan determinante como contradictoria. Mientras se convertía en figura en Rosario y anotaba los goles que permitieron a River eliminar a Racing de la Copa Argentina 2025, la Asociación del Fútbol Argentino publicó una resolución disciplinaria que lo deja afuera de las próximas dos fechas del Torneo Clausura. La coincidencia temporal generó impacto entre hinchas y dirigentes, que ya preparan el reclamo para intentar reducir la sanción.

maxisalas

La suspensión se debe a su expulsión en la derrota ante Deportivo Riestra en el Monumental. Aquel día, el delantero perdió el control y le lanzó un insulto al juez asistente Pablo Gualtieri, lo que llevó al árbitro principal Pablo Echavarría a mostrarle la tarjeta roja directa. Hasta allí, se esperaba una sanción estándar de una jornada, pero el Tribunal de Disciplina consideró que el agravio verbal justificaba un castigo mayor y resolvió aplicarle dos fechas de suspensión.

Eso significa que Salas no podrá estar disponible para el encuentro del domingo ante Rosario Central y tampoco para el siguiente compromiso frente a Sarmiento. Sin embargo, la historia no está cerrada: según los usos habituales en AFA, River podría solicitar una reducción de pena una vez cumplido el primer partido. Si el pedido prospera, el delantero podría reaparecer frente al conjunto de Junín.

Comparaciones y antecedentes que alimentan el reclamo

La medida llamó la atención no solo por el momento en que se conoció, sino también por el contraste con casos recientes que recibieron sanciones más leves. Uno de los ejemplos más notorios fue el de Cristian “Ogro” Fabbiani. En un encuentro entre Newell's y Estudiantes, las cámaras de televisión captaron claramente sus insultos al árbitro Andrés Merlos, pero el Tribunal le aplicó solo una fecha y, además, le permitió evitarla pagando una multa de 483 mil pesos.

Otro antecedente fresco involucra a Aaron Quirós, defensor de Vélez, quien también había sido sancionado con dos fechas por una expulsión frente a San Martín de San Juan. Esta misma semana, el Tribunal le redujo la pena y podrá regresar ante Riestra tras cumplir solo un partido de suspensión ante Atlético Tucumán.

Esos precedentes alimentan el optimismo en Núñez y sustentan la idea de que el club tiene margen reglamentario para avanzar con la solicitud.

De héroe a baja obligada

La situación genera un contraste llamativo. Por un lado, Salas atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a River. Su actuación ante Racing fue decisiva y, al mismo tiempo, reavivó los resquemores en Avellaneda por su salida, considerada por muchos hinchas como poco elegante. Por el otro, la sanción llega en un momento clave del calendario, con el equipo de Marcelo Gallardo necesitando mantener su nivel tanto en el torneo local como en la Copa.

El cuerpo técnico tendrá que rearmar la delantera para los próximos partidos y, al mismo tiempo, seguir de cerca la evolución del expediente disciplinario. Si la AFA acepta el pedido de reducción, Salas podría volver antes de lo previsto. Si no, recién estará habilitado después de Sarmiento.

