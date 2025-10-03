¿Confirmado para el 2026? La frase que enloqueció a los fanáticos de Franco Colapinto

Por qué los rumores de 2026 se fortalecen

La versión de que Colapinto podría continuar con Alpine en 2026 ha ganado fuerza especialmente tras las declaraciones de Flavio Briatore, histórico dirigente y asesor ejecutivo de equipo en la Fórmula 1. Según los dichos del empresario italiano, la confirmación sobre la alineación de pilotos de Alpine podría conocerse entre octubre y noviembre, justo en el tramo final de la temporada actual.

Para Colapinto, que se encuentra aún buscando puntos importantes con Alpine, la continuidad en la escudería representaría un alivio y una oportunidad para consolidarse. El piloto argentino, que debutó en la categoría sin el kilometraje de pruebas que otros competidores sí tuvieron, demostró un progreso constante en las últimas carreras, adaptándose al auto y al exigente calendario.

Singapur, el próximo gran desafío de Franco Colapinto

La incertidumbre sobre su futuro no parece afectar la concentración de Colapinto en la pista. De hecho, la preparación para el Gran Premio de Singapur ha sido meticulosa: entrenamientos específicos para soportar el calor extremo, adaptación a un circuito urbano exigente y trabajo conjunto con el equipo para ajustar la puesta a punto del monoplaza.

Singapur es una de las pruebas más difíciles del calendario, con temperaturas que pueden superar los 30°C y un alto índice de humedad dentro del monoplaza. La organización ha permitido el uso de chalecos refrigerantes para cuidar la integridad física de los pilotos, y Colapinto ya dejó claro que llegó bien preparado para afrontar estas condiciones.

La continuidad en Alpine podría darle la tranquilidad necesaria para encarar este tramo final de temporada sin la presión de pensar en negociaciones futuras, concentrándose únicamente en mejorar el rendimiento del auto y sumar puntos en la tabla.

Qué impacto tendría su confirmación para Alpine y la F1

Si se confirma la continuidad de Colapinto, Alpine aseguraría la presencia de un piloto joven, argentino, con potencial para desarrollarse en el mediano plazo dentro del equipo. Para la Fórmula 1, también sería una noticia relevante: la permanencia de un piloto latinoamericano en una escudería de punta siempre genera expectativa mediática y refuerza la proyección internacional del deporte.

En los próximos meses, las conversaciones entre Alpine, Colapinto y su entorno serán claves para definir los detalles. Mientras tanto, cada aparición del piloto en pista y cada comentario en entrevistas como la que le hizo Fossaroli se analiza con lupa por los aficionados y medios especializados.

Con la temporada entrando en su fase decisiva, todas las miradas estarán puestas en el desempeño de Colapinto en Singapur y en los anuncios oficiales sobre su futuro, que podrían llegar antes de finalizar noviembre.