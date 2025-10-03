En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Suma extra

ANSES: confirman que el bono de $70.000 no llegará a todos los jubilados

Tras confirmarse una suba para los haberes de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes percibirán esta importe.

Confirman que el bono de ANSES de $70.000 no llegará a todos los jubilados (Foto: archivo).

Confirman que el bono de ANSES de $70.000 no llegará a todos los jubilados (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el esquema de pagos para octubre, que llega con un doble impacto para los jubilados y pensionados: por un lado, el aumento de haberes del 1,88%; por otro, el pago del bono de refuerzo de $70.000, que no alcanzará a todos los beneficiarios.

Leé también La línea de préstamos para AUH y jubilados de ANSES por la que pagás $60.000 al mes
Los jubilados y beneficiarios de AUH de ANSES pueden acceder a una línea de créditos del Banco Nación (Foto: A24.com).

El ajuste se realiza bajo la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. En este caso, se aplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que arrojó un 1,9%. Sobre esa base, la jubilación mínima se eleva a $326.298,38, mientras que la máxima trepa a $2.195.679,22.

Jubilados de ANSES: quiénes cobrarán el bono de $70.000

Según lo establecido en el Decreto 700/2025, el refuerzo extraordinario se paga en su totalidad a quienes perciban la jubilación mínima. Para quienes superen ese monto, el bono será proporcional, de manera tal que ningún beneficiario cobre por debajo de $396.298,38, equivalente a la mínima más el bono.

En la práctica, esto significa que los jubilados con haberes superiores al mínimo, pero que no llegan al tope establecido recibirán un complemento, mientras que los que estén por encima de ese umbral quedarán excluidos del beneficio.

Los valores actualizados para octubre serán:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono).

  • Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC Madre de 7 hijos o más: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono).

creditos anses jubilados .jpg
Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

A raíz del feriado del viernes 10 de octubre, ANSES modificó el calendario habitual. De esta manera, las fechas quedaron definidas del siguiente modo:

Jubilados y pensionados con un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono Jubilados
Notas relacionadas
ADELANTO: Clara Salguero confirmó qué pasará con el bono de $70.000 para los jubilados de ANSES
La buena noticia de ANSES para trabajadores: pagan un bono de $120.000 en octubre
ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar