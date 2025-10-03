ANSES: confirman que el bono de $70.000 no llegará a todos los jubilados

Los valores actualizados para octubre serán:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono).

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono).

PNC Madre de 7 hijos o más: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono).

creditos anses jubilados .jpg Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

A raíz del feriado del viernes 10 de octubre, ANSES modificó el calendario habitual. De esta manera, las fechas quedaron definidas del siguiente modo:

Jubilados y pensionados con un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores