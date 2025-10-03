En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Singapur
FÓRMULA 1

Colapinto sufrió en la FP1: cómo le fue en el comienzo del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino inició el fin de semana en Marina Bay con una primera sesión complicada en la que, por momentos, logró superar a su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto tuvo un comienzo exigente en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 19° en la primera práctica libre (FP1) del fin de semana, en un contexto particular: el circuito urbano de Marina Bay fue declarado de “riesgo por extremo calor” debido a las altas temperaturas y a la elevada humedad que se espera durante toda la actividad.

image

La tanda estuvo dominada por Fernando Alonso, quien lideró la sesión con un tiempo sólido y consistente pese a las condiciones adversas. El español fue escoltado por Charles Leclerc (+0.150) y Max Verstappen (+0.276), mientras que los diez primeros puestos los completaron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.

La Fórmula 1 ingresa así en el tramo decisivo de la temporada, con una gira que alternará competencias en Asia y América hasta fin de año. Para Colapinto, cada salida a pista significa una nueva oportunidad para afirmarse dentro de Alpine, equipo que ya trabaja en la planificación para 2025 y 2026.

El trazado callejero de Singapur no da respiro. Es angosto, técnico y cualquier error puede dejar a un piloto contra los muros. El propio Colapinto lo había anticipado antes de subirse al auto: “No hay margen de error”. Y la primera tanda del viernes lo confirmó.

Una práctica con altibajos y duelo interno con Gasly

El argentino completó la sesión con un tiempo de 1:37.704, colocándose penúltimo en la tabla general, aunque a solo un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 13°. Esa diferencia se fue construyendo en distintas fases de la práctica, donde Colapinto mostró momentos alentadores.

Su primer registro lo ubicó por encima del francés e incluso de pilotos como Gabriel Bortoleto y Alex Albon, quien apenas pudo girar dos vueltas por problemas mecánicos. Tras un primer stint de 23 minutos, Colapinto ingresó a boxes y se mantenía 18°.

En su regreso a pista decidió montar neumáticos blandos para buscar una mejora en el tiempo de vuelta. El cambio le permitió volver a superar a Gasly por apenas cuatro centésimas, lo que generó expectativa dentro del equipo Alpine. Sin embargo, sobre el final, el francés también pasó a blandos, marcó un mejor tiempo y relegó al argentino al 19° lugar definitivo de la tanda.

Solo Alex Albon quedó por detrás, aunque condicionado por su falta de actividad en pista.

El viernes continuará con la segunda práctica (FP2) a las 10:00 hora argentina, donde se espera ver un panorama más representativo del rendimiento real de cada equipo. Colapinto buscará reducir la brecha con la mitad del pelotón y posicionarse mejor de cara a la clasificación del sábado, clave para un circuito donde adelantar es extremadamente difícil.

La carrera del domingo, programada para las 9:00 de Argentina (noche local en Singapur), será una prueba total de resistencia física y precisión. Colapinto ya avisó que no habrá margen para equivocaciones. Ahora deberá demostrarlo dentro del coche.

