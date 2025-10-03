Colapinto sufrió en la FP1: cómo le fue en el comienzo del Gran Premio de Singapur

El trazado callejero de Singapur no da respiro. Es angosto, técnico y cualquier error puede dejar a un piloto contra los muros. El propio Colapinto lo había anticipado antes de subirse al auto: “No hay margen de error”. Y la primera tanda del viernes lo confirmó.

Una práctica con altibajos y duelo interno con Gasly

El argentino completó la sesión con un tiempo de 1:37.704, colocándose penúltimo en la tabla general, aunque a solo un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 13°. Esa diferencia se fue construyendo en distintas fases de la práctica, donde Colapinto mostró momentos alentadores.

Su primer registro lo ubicó por encima del francés e incluso de pilotos como Gabriel Bortoleto y Alex Albon, quien apenas pudo girar dos vueltas por problemas mecánicos. Tras un primer stint de 23 minutos, Colapinto ingresó a boxes y se mantenía 18°.

En su regreso a pista decidió montar neumáticos blandos para buscar una mejora en el tiempo de vuelta. El cambio le permitió volver a superar a Gasly por apenas cuatro centésimas, lo que generó expectativa dentro del equipo Alpine. Sin embargo, sobre el final, el francés también pasó a blandos, marcó un mejor tiempo y relegó al argentino al 19° lugar definitivo de la tanda.

Solo Alex Albon quedó por detrás, aunque condicionado por su falta de actividad en pista.

El viernes continuará con la segunda práctica (FP2) a las 10:00 hora argentina, donde se espera ver un panorama más representativo del rendimiento real de cada equipo. Colapinto buscará reducir la brecha con la mitad del pelotón y posicionarse mejor de cara a la clasificación del sábado, clave para un circuito donde adelantar es extremadamente difícil.

La carrera del domingo, programada para las 9:00 de Argentina (noche local en Singapur), será una prueba total de resistencia física y precisión. Colapinto ya avisó que no habrá margen para equivocaciones. Ahora deberá demostrarlo dentro del coche.