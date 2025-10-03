Alejandro Cipolla detalló la dramática situación de Morena Rial en la cárcel: "Destrozada y llorando"

"La comunity manager que tenía Morena y un equipo de publicidad y ella cuando le permiten hablar va transmiendo lo que puede poner así la cuenta sigue activa", precisó el doctor Cipolla acerca del reciente mensaje de la joven en las redes.

Y sobre cómo pasa sus días detenida, el abogado fue sincero y se mostró esperanzado en revertir su situación legal: "Está destrozada, llorando, pero con confianza. Ella sabe que yo entré en la causa, ya me aceptaron el cargo de abogado defensor y que esto no va a durar mucho si sale todo bien".

"Quedo en la defensa con el doctor Leiro (Martín). Calculo que en un plazo de veinte días, ojalá que no se extienda más, porque normalmente es un beneficio que suele tardar porque requiere de muchísimos informes por parte del servicio penitenciario que está colapsado", continuó Alejandro Cipolla.

Y explicó por qué opta que Morena Rial continúe en una celda en solitario: "Prefiero que siga sola por su seguridad". En tanto, el letrado indicó que pidió por su prisión domiciliaria pero que eso lleva un tiempo para que se defina: "Hasta que se resuelva el arresto domiciliario después si queda detenida pediré que vaya a población", concluyó Cipolla.

Morena Rial

El angustiante pedido de Morena Rial desde la cárcel por su hijo Amadeo

Mientras cumple sus primeros días en la cárcel de Magdalena, Morena Rial realizó un pedido desesperado por su pequeño hijo Amadeo por un motivo especial.

A raíz del cumpleaños de su hijo, la joven solicitó a la Justicia poder comunicarse con Amadeo a través de una videollamada para saludarlo el próximo 6 de octubre, según indicó el Pampa Mónaco en Mujeres Argentinas (El Trece).

“Esto tiene que tener la anuencia de la jueza, que Morena pueda comunicarse mediante videollamada con el chiquito”, indicó el periodista sobre el escrito con el pedido formal de Morena a la jueza a cargo de la causa. En caso de prosperar el pedido, Morena podría saludar a su hijo más pequeño a la distancia en esa fecha tan significativa.

Morena Rial tiene además a Francesco, su hijo mayor, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. En tanto, por el momento Amadeo quedó al cuidado de Jorge Rial y también su hermana Rocío.