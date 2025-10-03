Final del día 1 en Singapur: los resultados de Franco Colapinto que preocupan en Alpine

Cómo le fue a Colapinto en las dos prácticas

En la primera sesión, Colapinto registró un tiempo de 1:33.324 tras completar 26 vueltas. Giró con neumáticos duros y blandos, practicó paradas en boxes y mantuvo un ritmo constante, aunque lejos de los puestos competitivos. Finalizó 19°, solo por delante de Alex Albon, quien apenas pudo girar dos vueltas debido a un principio de incendio en su Williams.

La FP2 ofrecía la oportunidad de mejorar posiciones, pero el argentino volvió a ubicarse 19°, esta vez apenas por encima de George Russell, quien abandonó la sesión tras rozar el muro y no regresó a pista. Colapinto marcó un mejor tiempo de 1:33.139, recortando algunas décimas en relación con la FP1, pero sin conseguir escalar posiciones en la tabla.

Pierre Gasly, su compañero en Alpine, cerró la jornada en el 16° lugar con un registro de 1:32.458. La diferencia entre ambos fue de poco más de seis décimas, una brecha aceptable para los parámetros internos de la escudería, pero que igualmente deja en evidencia la falta de evolución del auto.

Oscar Piastri, de McLaren, fue el más veloz de la segunda sesión con un tiempo de 1:30.714, seguido por Isack Hadjar, que quedó 11 décimas por detrás, y Max Verstappen. Más atrás se ubicó Fernando Alonso, quien había liderado la FP1 escoltado por Charles Leclerc (+0.150) y el propio Verstappen (+0.276). Entre los diez primeros también se destacaron Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz y Esteban Ocon.

Mientras los equipos punteros afinan detalles para la clasificación del sábado, Alpine parece aún en proceso de comprensión del comportamiento del auto en condiciones extremas. El monoplaza mostró nuevamente dificultades en las zonas de tracción y estabilidad, algo que Colapinto ya había advertido en los días previos al mencionar que “no hay margen de error en un circuito con muros”.

Con dos tandas completadas y resultados repetidos, el desafío para el argentino será encontrar una vuelta limpia en la clasificación. Si bien la prioridad sigue siendo sumar experiencia y mantener constancia, la necesidad de acercarse a su compañero aparece como clave para alimentar su confianza en uno de los fines de semana más exigentes del año.