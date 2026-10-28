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El sentido mensaje de Chiqui Tapia a Scaloni tras la muerte de su mamá: "Todo un país te..."

Claudio "Chiqui" Tapia le envió un sentido mensaje a Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá a los 74 años.

Claudio Chiqui Tapia le envió un sentido mensaje a Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá.

Claudio "Chiqui" Tapia le envió un sentido mensaje a Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá.

El fútbol argentino permanece conmovido ante el difícil momento personal que le toca atravesar al director técnico del seleccionado nacional. Luego de confirmarse el fallecimiento de Eulalia Marzetti a los 74 años, Claudio “Chiqui” Tapia le hizo llegar sus condolencias de manera pública a Lionel Scaloni, dedicándole unas emotivas palabras de apoyo a través de sus redes sociales oficiales.

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Lionel Scaloni

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) —procesado por retención indebida de aportes y evasión fiscal— buscó transmitirle el afecto de toda la disciplina al entrenador campeón del mundo. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió el máximo dirigente del fútbol nacional.

En esa misma línea, la máxima autoridad de la entidad de la calle Viamonte le expresó su contención personal en el cierre de la dedicatoria: “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

Qué dijo el comunicado oficial de la AFA por el fallecimiento de la mamá de Lionel Scaloni

Además del mensaje a título personal vertido por su mandatario, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado institucional en sus canales formales para manifestar el acompañamiento de la dirigencia y los planteles hacia el estratega santafesino.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, destacó la Casa Madre en la primera parte del escrito.

Para finalizar, la institución sumó el respaldo general del público argentino hacia el entrenador nacido en Pujato: “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”.

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