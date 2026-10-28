El sentido mensaje de Chiqui Tapia a Scaloni tras la muerte de su mamá: "Todo un país te..."

Qué dijo el comunicado oficial de la AFA por el fallecimiento de la mamá de Lionel Scaloni

Además del mensaje a título personal vertido por su mandatario, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado institucional en sus canales formales para manifestar el acompañamiento de la dirigencia y los planteles hacia el estratega santafesino.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, destacó la Casa Madre en la primera parte del escrito.

Para finalizar, la institución sumó el respaldo general del público argentino hacia el entrenador nacido en Pujato: “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”.