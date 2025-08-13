En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Edinson Cavani
INESPERADO

Un ex River campeón en Madrid salió a bancar a Edinson Cavani: "Me da bronca..."

El ex River se refirió al presente de Édinson Cavani en Boca, criticó el trato que recibe y lo comparó con un caso emblemático en la Selección Argentina.

Un ex River campeón en Madrid salió a bancar a Edinson Cavani: Me da bronca...

Ignacio Scocco, uno de los delanteros más recordados de los últimos años en River, se expresó públicamente sobre el difícil momento que atraviesa Edinson Cavani en Boca. El uruguayo, de 38 años, atraviesa una sequía goleadora y ha sido blanco de fuertes críticas por parte de hinchas y medios. Sin embargo, el ex futbolista millonario no dudó en salir en su defensa.

Leé también Las explosivas declaraciones de Marcos Rojo tras su salida de Boca: "No sé..."
las explosivas declaraciones de marcos rojo tras su salida de boca: no se...
Los jugadores del fútbol argentino que estarán en la fecha FIFA Argentina Germán Pezzella (River). Chile Felipe Loyola y Luciano Cabral (Independiente) y Paulo Díaz (River). Colombia Kevi - 2025-08-13T090602.184

“Me da bronca el destrato de la gente para con él”, aseguró Scocco en diálogo con el periodista Gastón Edul, durante una entrevista en el programa Gol Gana, del canal de streaming Olga. “Le tengo un respeto enorme a Cavani. Es una figura mundial”, agregó, dejando en claro que, más allá de la camiseta, valora la trayectoria y jerarquía del delantero charrúa.

Por qué Scocco comparó a Cavani con un ex jugador de la Selección Argentina

En su análisis, Scocco trazó un paralelismo entre Cavani y Gonzalo Higuaín, quien fue muy cuestionado en la Selección Argentina por sus goles errados en momentos clave, como las finales del Mundial 2014 ante Alemania y de la Copa América 2015 frente a Chile.

“Lo que está pasando con él, como en su momento pasó con el Pipa, me parece una falta de respeto”, afirmó. Según el ex atacante, en ambos casos se trata de jugadores con una carrera internacional destacada que, pese a sus logros, han sido castigados duramente por errores puntuales o bajones de rendimiento.

¿Cómo vive un futbolista la presión en estos momentos?

Scocco, quien tuvo una larga trayectoria en el fútbol argentino e internacional, empatizó con la situación de Cavani. “Todos hemos tenido momentos en los que no nos sale una y empeora con cada partido por la presión que sentís”, explicó. Para el santafesino, la exigencia que existe en clubes grandes puede convertirse en una carga difícil de sobrellevar, sobre todo cuando las expectativas son tan altas y los resultados no acompañan.

Más allá de que Cavani defiende los colores de Boca, Scocco aseguró que desea que el uruguayo logre revertir su situación. “Quiero que le vaya bien. Es un gran profesional y un ejemplo para muchos chicos que empiezan en el fútbol”, expresó.

El paso de Scocco por River y su mirada sobre el fútbol

Ignacio Scocco llegó a River en 2017, proveniente de Newell’s Old Boys, club en el que es ídolo. Su impacto en el equipo fue inmediato: goles importantes, actuaciones destacadas y una rápida conexión con el público millonario.

En total, disputó 90 partidos con la camiseta de la Banda Roja, anotó 38 tantos y brindó siete asistencias. Su etapa en Núñez estuvo marcada por títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018, conquistada en Madrid frente a Boca. También levantó la Copa Argentina 2017, la Supercopa Argentina 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019.

Esa experiencia, más sus pasos por clubes como Newell’s, Pumas de México, AEK Atenas de Grecia e Internacional de Porto Alegre, le otorgan a Scocco una mirada amplia sobre lo que implica el fútbol de elite y la exposición mediática que enfrentan las figuras.

En un contexto donde las redes sociales amplifican las críticas y donde los rendimientos se juzgan partido a partido, el respaldo de referentes como Scocco cobra valor. Sus palabras no solo defienden a Cavani, sino que también ponen sobre la mesa un debate recurrente en el deporte: el trato que reciben las grandes figuras en sus momentos más vulnerables.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Edinson Cavani Scocco Boca
Notas relacionadas
El mensaje de despedida de un compañero a Marcos Rojo tras su salida de Boca: "Los amigos..."
Boca empató 1-1 con Racing en La Bombonera y estiró la racha negativa
Ramiro Marra volvió a criticar la gestión de Riquelme en Boca: "Venden humo"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar