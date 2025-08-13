Un ex River campeón en Madrid salió a bancar a Edinson Cavani: "Me da bronca..."

¿Cómo vive un futbolista la presión en estos momentos?

Scocco, quien tuvo una larga trayectoria en el fútbol argentino e internacional, empatizó con la situación de Cavani. “Todos hemos tenido momentos en los que no nos sale una y empeora con cada partido por la presión que sentís”, explicó. Para el santafesino, la exigencia que existe en clubes grandes puede convertirse en una carga difícil de sobrellevar, sobre todo cuando las expectativas son tan altas y los resultados no acompañan.

Más allá de que Cavani defiende los colores de Boca, Scocco aseguró que desea que el uruguayo logre revertir su situación. “Quiero que le vaya bien. Es un gran profesional y un ejemplo para muchos chicos que empiezan en el fútbol”, expresó.

El paso de Scocco por River y su mirada sobre el fútbol

Ignacio Scocco llegó a River en 2017, proveniente de Newell’s Old Boys, club en el que es ídolo. Su impacto en el equipo fue inmediato: goles importantes, actuaciones destacadas y una rápida conexión con el público millonario.

En total, disputó 90 partidos con la camiseta de la Banda Roja, anotó 38 tantos y brindó siete asistencias. Su etapa en Núñez estuvo marcada por títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018, conquistada en Madrid frente a Boca. También levantó la Copa Argentina 2017, la Supercopa Argentina 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019.

Esa experiencia, más sus pasos por clubes como Newell’s, Pumas de México, AEK Atenas de Grecia e Internacional de Porto Alegre, le otorgan a Scocco una mirada amplia sobre lo que implica el fútbol de elite y la exposición mediática que enfrentan las figuras.

En un contexto donde las redes sociales amplifican las críticas y donde los rendimientos se juzgan partido a partido, el respaldo de referentes como Scocco cobra valor. Sus palabras no solo defienden a Cavani, sino que también ponen sobre la mesa un debate recurrente en el deporte: el trato que reciben las grandes figuras en sus momentos más vulnerables.