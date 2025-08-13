En vivo Radio La Red
Deportes
Racing
Copa Libertadores
FÚTBOL

El gesto de Gustavo Costas con los hinchas de Racing que estuvieron demorados en Uruguay

Tras la derrota ante Peñarol en la Copa Libertadores, los hinchas de Racing estuvieron demorados horas en el Campeón del Siglo. Gustavo Costas y Diego Milito tuvieron un gesto que sorprendió a todos.

La noche de Racing en Montevideo no terminó con el pitazo final. Luego de la derrota por 1-0 frente a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, los hinchas de la Academia vivieron un momento insólito: permanecieron retenidos en la tribuna visitante del Estadio Campeón del Siglo hasta cerca de las 2 de la madrugada.

En medio de la espera y el malestar, el técnico Gustavo Costas tuvo un gesto que fue valorado por los fanáticos. El DT, junto a su cuerpo técnico, se acercó para saludarlos y agradecerles por el apoyo incondicional, a pesar de las más de ocho horas que llevaban en el recinto.

Por qué demoraron tanto la salida de los hinchas de Racing

Tal como suele suceder en este tipo de encuentros internacionales, las autoridades de seguridad determinaron que los hinchas visitantes debían esperar para evitar cruces con la parcialidad local. En la previa del partido, la policía uruguaya había informado que la salida de los simpatizantes de Racing se produciría al menos una hora y media después del final del encuentro.

Sin embargo, el tiempo se extendió mucho más. Mientras los hinchas de Peñarol se retiraban a las 23.30, los cerca de cuatro mil fanáticos que cruzaron el Río de La Plata tuvieron que esperar hasta las 2 de la mañana para abandonar el estadio.

Qué hizo Gustavo Costas durante la espera

En un momento donde la paciencia de los hinchas se ponía a prueba, Costas decidió ir hasta la popular visitante. Con un teléfono en la oreja izquierda —posiblemente hablando con familiares o allegados que estaban en la tribuna—, el DT no solo supervisó la situación, sino que también agradeció a los hinchas por su aliento y su esfuerzo por acompañar al equipo en un partido clave.

Este gesto fue destacado en redes sociales y por los propios simpatizantes, que valoraron la cercanía del entrenador en una situación incómoda.

Qué dijo Diego Milito sobre la situación

Diego Milito, presidente de Racing, también se mostró en el lugar y no ocultó su indignación. En declaraciones a la prensa, apuntó directamente a las autoridades del operativo: “No nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante”.

El dirigente remarcó que la situación era responsabilidad del Ministerio del Interior uruguayo y de la policía: “Hay parte de la comisión directiva nuestra en la tribuna con familias. Es realmente una locura”.

Cómo terminó la noche para los hinchas de Racing

Si bien hubo algunos incidentes menores con las fuerzas de seguridad, la salida finalmente se dio de manera pacífica. Muchos hinchas habían ingresado al estadio antes de las 18 y recién pudieron marcharse casi ocho horas después. Tras la larga espera, comenzaron a emprender el regreso a la Argentina, ya pensando en el partido de vuelta.

Qué puede pasar en el partido de vuelta en Avellaneda

El próximo martes, a las 21.30, Racing recibirá a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda con la obligación de revertir el 0-1 sufrido en Montevideo. En lo deportivo, el desafío será importante, pero también quedará por verse si las autoridades argentinas replicarán el protocolo de seguridad que vivieron sus hinchas en Uruguay.

El episodio dejó un sabor amargo entre los fanáticos y encendió el debate sobre el trato a las hinchadas visitantes en competencias internacionales. Mientras tanto, el gesto de Costas quedará como una de las pocas notas positivas de una noche complicada para Racing en Montevideo.

