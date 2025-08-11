Marcos Rojo reveló cuál fue la frase de Costas que lo convenció de firmar en Racing

Podrá debutar en la Copa Libertadores

Sí. Marcos Rojo ya está habilitado para jugar la Copa Libertadores con Racing. El defensor podría debutar nada menos que en la ida de los octavos de final, cuando el equipo enfrente a Peñarol este martes 12 de agosto a las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

Costas valora su experiencia en partidos de alta exigencia y lo considera una pieza clave para fortalecer la última línea del equipo en esta instancia internacional.

Por qué no puede jugar el torneo local

El panorama cambia en el campeonato argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) establece en su artículo 19.2.4 que para que un jugador pueda ser inscripto, debe haber quedado en libertad de acción antes del 24 de julio. En el caso de Rojo, su desvinculación de Boca se concretó después de esa fecha, lo que impide su habilitación para el torneo local.

Esta situación tomó por sorpresa a la dirigencia de Racing, que ahora busca alguna alternativa para destrabar el tema. Sin embargo, desde lo reglamentario, las chances son mínimas.

El contexto de su llegada a Racing

La llegada de Rojo a Racing no solo tiene un condimento deportivo, sino también un alto impacto mediático. Su experiencia, personalidad fuerte y estilo de juego combativo encajan con la idea que Costas busca transmitir en su equipo.

La frase que le dedicó el entrenador refleja ese perfil: un jugador con carácter, capaz de asumir roles de liderazgo y de imponer presencia en partidos decisivos.

En la previa del duelo frente a Peñarol, la expectativa de los hinchas de La Academia se mezcla con la curiosidad por ver a Rojo con la camiseta celeste y blanca. Aunque su debut en el torneo local deba esperar, su estreno en el plano internacional podría marcar un nuevo capítulo en su carrera.