Deportes
Marcos Rojo
Racing
INESPERADO

Marcos Rojo reveló cuál fue la frase de Costas que lo convenció de firmar en Racing

El defensor, recientemente desvinculado de Boca, contó cuál fue la frase que le dijo Gustavo Costas y que terminó por inclinar la balanza para sumarse a Racing.

Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing. Tras una salida con roces de Boca Juniors, el defensor firmó con La Academia y ya está disponible para la Copa Libertadores. Aunque su primera opción había sido volver a Estudiantes de La Plata, el exjugador de la Selección Argentina terminó eligiendo Avellaneda. Y, según él mismo contó, hubo una conversación clave con Gustavo Costas que selló su decisión.

image

Qué le dijo Gustavo Costas a Marcos Rojo

En una charla que Rojo relató públicamente, el técnico de Racing fue directo y sin filtros: “Me dijo que quería un hijo de p… en el equipo”, comentó el marcador central entre risas. Esa frase, contundente y cargada de picardía, no solo generó un momento distendido, sino que también fue el impulso final para que el defensor aceptara la propuesta académica.

Por qué Rojo dejó Boca

Rojo llegó a Boca en 2021, pero en los últimos meses perdió lugar en el plantel. Fue marginado por Miguel Ángel Russo y, luego de semanas de tensión, decidió rescindir el contrato. El acuerdo incluyó su libertad de acción, lo que le permitió negociar con otros clubes sin trabas contractuales.

Aunque la idea de regresar a Estudiantes siempre estuvo en su cabeza, las circunstancias deportivas y el interés concreto de Racing —sumado al llamado de Costas— fueron determinantes para su llegada al Cilindro de Avellaneda.

Podrá debutar en la Copa Libertadores

Sí. Marcos Rojo ya está habilitado para jugar la Copa Libertadores con Racing. El defensor podría debutar nada menos que en la ida de los octavos de final, cuando el equipo enfrente a Peñarol este martes 12 de agosto a las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

Costas valora su experiencia en partidos de alta exigencia y lo considera una pieza clave para fortalecer la última línea del equipo en esta instancia internacional.

Por qué no puede jugar el torneo local

El panorama cambia en el campeonato argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) establece en su artículo 19.2.4 que para que un jugador pueda ser inscripto, debe haber quedado en libertad de acción antes del 24 de julio. En el caso de Rojo, su desvinculación de Boca se concretó después de esa fecha, lo que impide su habilitación para el torneo local.

Esta situación tomó por sorpresa a la dirigencia de Racing, que ahora busca alguna alternativa para destrabar el tema. Sin embargo, desde lo reglamentario, las chances son mínimas.

El contexto de su llegada a Racing

La llegada de Rojo a Racing no solo tiene un condimento deportivo, sino también un alto impacto mediático. Su experiencia, personalidad fuerte y estilo de juego combativo encajan con la idea que Costas busca transmitir en su equipo.

La frase que le dedicó el entrenador refleja ese perfil: un jugador con carácter, capaz de asumir roles de liderazgo y de imponer presencia en partidos decisivos.

En la previa del duelo frente a Peñarol, la expectativa de los hinchas de La Academia se mezcla con la curiosidad por ver a Rojo con la camiseta celeste y blanca. Aunque su debut en el torneo local deba esperar, su estreno en el plano internacional podría marcar un nuevo capítulo en su carrera.

