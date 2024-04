¿El gol que no fue? La explicación del árbitro del Superclásico a Martín Demichelis sobre el tanto anulado a River

La controversia se intensificó aún más después del 3-2 a favor de Boca sobre River. Inmediatamente después del pitido final, Martín Demichelis se dirigió al centro del campo para hablar con Yael Falcón Pérez. "¿No fue? ¿No entró?", se puede leer en los labios del entrenador de River. "Nunca entró. Tira el guante y no entra", se alcanza a entender que responde el árbitro principal.

Después del Superclásico, Demichelis fue al vestuario de Falcón Pérez

Después de que se conociera la situación, en la conferencia de prensa el técnico no negó los hechos y explicó el motivo: "Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de pedirle disculpas porque al final del partido, cualquiera de los chicos le había dicho algo. Me dijeron que nadie les dijo nada, me quería quedar tranquilo y que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido".

VIDEO | El gol que Yael Falcón Pérez, a instancias del VAR, le anuló a River