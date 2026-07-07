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El mal momento que vivió la mamá de un jugador de la Selección Argentina antes del partido con Egipto

En la previa de un partido decisivo, la mamá de una estrella de la Selección Argentina atravesó una situación dramática y contó quién estuvo detrás del inesperado episodio por el que creyó que no llegaría al partido contra los egipcios.

7 jul 2026, 12:30
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El mal momento que vivió la mamá de un jugador de la Selección Argentina antes del partido con Egipto

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El mal momento que vivió la mamá de un jugador de la Selección Argentina antes del partido con Egipto

Lo que debía ser un viaje organizado para que los familiares de los jugadores de la Selección Argentina llegaran sin inconvenientes al partido frente a Egipto en la ciudad de Atlanta -Estados Unidos- en este Mundial 2026, terminó convirtiéndose en una experiencia cargada de tensión. La situación salió a la luz gracias al testimonio de Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, quien reveló el inesperado contratiempo que atravesaron apenas instantes antes de despegar.

La madre del mediocampista contó los detalles durante su participación en La Mañana con Moria (El Trece), donde fue consultada por Moria Casán acerca de cómo habían logrado trasladarse hasta el lugar del encuentro en medio del movimiento que genera un compromiso de semejante magnitud.

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“¿Está todo muy colapsado? Digo, la ruta, vinieron por avión, por tierra, cómo hicieron”, quiso saber la conductora, dando lugar al relato de una situación que estuvo lejos de desarrollarse como esperaban.

Sin vueltas, Silvina explicó que el traslado presentó serios inconvenientes cuando el vuelo estaba a punto de partir. “A último momento vinimos en avión, los familiares, un avión que lo armaron para los familiares. Pero bueno, resultó no ser tan exclusivo, así que bueno, un exceso de peso, cuando estaba por salir fue bastante tedioso, meter las valijas. Un poquito de todo”, relató al recordar el episodio.

Según contó, el problema surgió por un exceso de equipaje que obligó a reorganizar todo sobre el cierre del embarque. Esa dificultad provocó demoras y un momento de incertidumbre para quienes viajaban con la ilusión de acompañar de cerca a los futbolistas argentinos en un partido clave.

Ante las dudas que surgieron sobre la organización del vuelo, Silvina también fue contundente al aclarar que la logística no dependió de la AFA. “No, no fue la AFA, una empresa privada que nos ofreció esto a los familiares”, precisó, dejando en claro que el traslado fue gestionado por una compañía privada y no por la entidad que conduce el fútbol argentino.

Afortunadamente, el inconveniente pudo resolverse y la familia de Alexis Mac Allister llegó a destino para estar presente en las tribunas y alentar al mediocampista de la Selección Argentina en un encuentro de enorme importancia.

Cuál fue la inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister sobre la fake news del padre de Messi

Aunque ya pasaron varias semanas desde la polémica que se desató por la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, el episodio continúa generando repercusiones y sigue siendo motivo de análisis en torno a la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Con el paso de los días, el foco dejó de estar únicamente en la desmentida y comenzó a ponerse sobre las posibles consecuencias que el rumor pudo haber provocado dentro del plantel.

Pese a la fuerte exposición mediática que tuvo el caso, el equipo argentino nunca perdió el rumbo en lo deportivo. Lionel Messi y sus compañeros sostuvieron un desempeño firme a lo largo del certamen, consiguieron buenos resultados y mantuvieron intacta la concentración en cada uno de los compromisos. Aun así, comenzaron a circular versiones que señalaban que la situación habría generado cierta incomodidad en el capitán y, en consecuencia, también en el resto del grupo.

Con el objetivo de conocer cómo se vivió el episodio desde el círculo más cercano de los futbolistas, en Intrusos (América TV) entrevistaron a Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, quien se encuentra acompañando al mediocampista argentino durante el Mundial. Allí fue consultada por la repercusión que tuvo la noticia falsa y respondió con total sinceridad.

“Nosotros estábamos ahí y teníamos la tranquilidad de saber que no era así. Yo la verdad es que estoy un poco abstraída porque estoy trabajando también desde acá pero no se habló del tema porque como digo, sabíamos que no era”, afirmó, dejando en claro que quienes estaban cerca del plantel nunca se alarmaron porque desde un primer momento conocían que la información difundida no era verdadera.

Más adelante, Silvina Riela también aprovechó la charla para remarcar que, además de la presión que implica disputar una Copa del Mundo, cada integrante de la Selección convive con situaciones personales que muchas veces deben quedar en un segundo plano para poder cumplir con las exigencias de la competencia.

Para reflejar esa realidad, compartió una experiencia familiar que atraviesa mientras acompaña a su hijo. “Todas las familias tienen sus preocupaciones. Sin ir más lejos, hace unos días internaron a mi abuela y a mi me cuesta bastante estar acá sabiendo que ella, con sus 95 años, está internada. La vamos llevando”, expresó, mostrando el costado más humano que también forma parte del día a día de quienes rodean al plantel.

Por último, la madre del futbolista buscó despejar cualquier duda acerca del estado anímico del equipo y aseguró que, más allá de las cuestiones personales que cada uno pueda atravesar, la prioridad sigue siendo el objetivo deportivo.

“Cosas personales tienen todos pero están con su objetivo”, concluyó, descartando que los rumores externos hayan alterado la concentración de la Selección en plena competencia.

     

 

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