El mal momento que vivió la mamá de un jugador de la Selección Argentina antes del partido con Egipto

Según contó, el problema surgió por un exceso de equipaje que obligó a reorganizar todo sobre el cierre del embarque. Esa dificultad provocó demoras y un momento de incertidumbre para quienes viajaban con la ilusión de acompañar de cerca a los futbolistas argentinos en un partido clave.

Ante las dudas que surgieron sobre la organización del vuelo, Silvina también fue contundente al aclarar que la logística no dependió de la AFA. “No, no fue la AFA, una empresa privada que nos ofreció esto a los familiares”, precisó, dejando en claro que el traslado fue gestionado por una compañía privada y no por la entidad que conduce el fútbol argentino.

Afortunadamente, el inconveniente pudo resolverse y la familia de Alexis Mac Allister llegó a destino para estar presente en las tribunas y alentar al mediocampista de la Selección Argentina en un encuentro de enorme importancia.

Cuál fue la inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister sobre la fake news del padre de Messi

Aunque ya pasaron varias semanas desde la polémica que se desató por la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, el episodio continúa generando repercusiones y sigue siendo motivo de análisis en torno a la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Con el paso de los días, el foco dejó de estar únicamente en la desmentida y comenzó a ponerse sobre las posibles consecuencias que el rumor pudo haber provocado dentro del plantel.

Pese a la fuerte exposición mediática que tuvo el caso, el equipo argentino nunca perdió el rumbo en lo deportivo. Lionel Messi y sus compañeros sostuvieron un desempeño firme a lo largo del certamen, consiguieron buenos resultados y mantuvieron intacta la concentración en cada uno de los compromisos. Aun así, comenzaron a circular versiones que señalaban que la situación habría generado cierta incomodidad en el capitán y, en consecuencia, también en el resto del grupo.

Con el objetivo de conocer cómo se vivió el episodio desde el círculo más cercano de los futbolistas, en Intrusos (América TV) entrevistaron a Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, quien se encuentra acompañando al mediocampista argentino durante el Mundial. Allí fue consultada por la repercusión que tuvo la noticia falsa y respondió con total sinceridad.

“Nosotros estábamos ahí y teníamos la tranquilidad de saber que no era así. Yo la verdad es que estoy un poco abstraída porque estoy trabajando también desde acá pero no se habló del tema porque como digo, sabíamos que no era”, afirmó, dejando en claro que quienes estaban cerca del plantel nunca se alarmaron porque desde un primer momento conocían que la información difundida no era verdadera.

Más adelante, Silvina Riela también aprovechó la charla para remarcar que, además de la presión que implica disputar una Copa del Mundo, cada integrante de la Selección convive con situaciones personales que muchas veces deben quedar en un segundo plano para poder cumplir con las exigencias de la competencia.

Para reflejar esa realidad, compartió una experiencia familiar que atraviesa mientras acompaña a su hijo. “Todas las familias tienen sus preocupaciones. Sin ir más lejos, hace unos días internaron a mi abuela y a mi me cuesta bastante estar acá sabiendo que ella, con sus 95 años, está internada. La vamos llevando”, expresó, mostrando el costado más humano que también forma parte del día a día de quienes rodean al plantel.

Por último, la madre del futbolista buscó despejar cualquier duda acerca del estado anímico del equipo y aseguró que, más allá de las cuestiones personales que cada uno pueda atravesar, la prioridad sigue siendo el objetivo deportivo.

“Cosas personales tienen todos pero están con su objetivo”, concluyó, descartando que los rumores externos hayan alterado la concentración de la Selección en plena competencia.