La feroz polémica que involucra a Cami Mayan, Alexis Mac Allister y parte de la Selección Argentina.

"Cami nuestra amiga personal siempre", "Vos seguro sos alguna ex compañera envidiosa. Andá y fijate si ganaste en el prode mejor, a ver si tenés más suerte" y "¿Y a quién le importa lo que decís? Conseguite algo más importante", escribieron.

Cabe destacar que los seguidores de Mayán, en especial los que ganó desde que Mac Allister terminó con ella, no pueden perdonar al futbolista, por haberla expuesto a tanto dolor y todo un cambio de vida determinante.

Y si bien Camila lanza alguna que otra indirecta, con el tiempo no le quedó más que superar esa separación de Alexis, quien hoy está en pareja con Ailen Cova, quien siempre fue su mejor amiga, y con quien tuvo a su primera hija.

Camila Mayan mostró el perturbador mensaje macabro que le dejaron en una foto en bikini

El descargo de Camila Mayan en sus redes sociales volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que muchas figuras públicas reciben a diario en internet. Todo comenzó cuando un usuario en X replicó un posteo de un perfil de tendencias donde habían compartido imágenes de Camila disfrutando de un día de playa en Miami, posando en bikini. Lo que terminó generando revuelo no fueron las fotos, sino la reacción brutal que dejó un joven en los comentarios: "Lo que va a disfrutar el forense cuando le llegue la hora", escribió el usuario, en una frase que rápidamente generó rechazo entre otros internautas.

Al enterarse de lo que se estaba diciendo, Camila decidió no dejarlo pasar y mostró públicamente la captura del comentario en sus historias de Instagram, junto con su propia reflexión sobre la situación. Visiblemente impactada por el nivel de agresividad del mensaje, expresó su malestar con una breve pero contundente frase: "Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podes encontrar con lo peor de lo peor... pero realmente, ¿tan mal estamos?", escribió la influencer. El descargo abrió un debate entre sus seguidores sobre los límites en las redes sociales y la violencia que muchas veces circula en los comentarios anónimos.