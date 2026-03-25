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¿Se cae el sueño de Boca? La inesperada propuesta que seduce a Paulo Dybala

El delantero define su futuro mientras se recupera de una lesión. Boca aparece como opción, pero una oferta económica muy importante cambia el escenario.

¿Se cae el sueño de Boca? La inesperada propuesta que seduce a Paulo Dybala

El futuro de Paulo Dybala volvió a instalarse en el centro de la escena y, esta vez, con un condimento que preocupa en Boca Juniors. Mientras el delantero transita la recuperación de una operación en la rodilla y disfruta de su vida personal tras el nacimiento de su hija, una oferta millonaria desde Europa amenaza con alejarlo del fútbol argentino.

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Actualmente en AS Roma, el cordobés atraviesa lo que podrían ser sus últimos meses en el club italiano. Según informó La Gazzetta dello Sport, el atacante ya analiza lo que podría ser “el último gran contrato de su carrera”, en un contexto en el que su futuro aún no está definido.

En los últimos días, su representante, Jorge Antun, viajó a Italia para reunirse con el jugador y acercarle distintas propuestas. Entre ellas, aparece el interés de Boca, que sueña con repatriarlo, pero también una oferta concreta desde Turquía que cambia el panorama.

Por qué la oferta desde Turquía complica a Boca

El club que avanzó con fuerza es Galatasaray, una institución con aspiraciones de disputar la UEFA Champions League. La propuesta incluye un contrato por tres años con un salario cercano a los seis millones de euros más bonificaciones, cifras que hoy resultan inalcanzables para el Xeneize.

Este escenario pone en jaque la ilusión de Boca, que ve cómo la diferencia económica se transforma en un factor determinante en la decisión del futbolista. No es la primera vez que el club turco intenta ficharlo: ya había avanzado el año pasado y ahora volvió a la carga con una oferta más concreta.

Qué factores influyen en la decisión de Dybala

Más allá de lo económico, Dybala evalúa distintos aspectos. Por un lado, la posibilidad de regresar a la Argentina y vestir la camiseta de Boca, donde lo espera su amigo Leandro Paredes, representa un atractivo emocional fuerte.

Sin embargo, también pesa su presente profesional: a sus 32 años, siente que todavía tiene mucho para dar en el fútbol europeo, lo que inclina la balanza hacia la continuidad en el exterior.

En paralelo, su situación física también forma parte del contexto. El delantero fue operado a principios de marzo por una pequeña rotura parcial del menisco externo en la rodilla izquierda y deberá permanecer inactivo al menos 45 días. Su regreso a las canchas está previsto recién para mayo, lo que también condiciona cualquier negociación en el corto plazo.

Con este escenario abierto, Boca espera, Europa presiona y Dybala analiza. La decisión final marcará uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado, en un momento clave de su carrera.

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