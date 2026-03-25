¿Se cae el sueño de Boca? La inesperada propuesta que seduce a Paulo Dybala

Este escenario pone en jaque la ilusión de Boca, que ve cómo la diferencia económica se transforma en un factor determinante en la decisión del futbolista. No es la primera vez que el club turco intenta ficharlo: ya había avanzado el año pasado y ahora volvió a la carga con una oferta más concreta.

Qué factores influyen en la decisión de Dybala

Más allá de lo económico, Dybala evalúa distintos aspectos. Por un lado, la posibilidad de regresar a la Argentina y vestir la camiseta de Boca, donde lo espera su amigo Leandro Paredes, representa un atractivo emocional fuerte.

Sin embargo, también pesa su presente profesional: a sus 32 años, siente que todavía tiene mucho para dar en el fútbol europeo, lo que inclina la balanza hacia la continuidad en el exterior.

En paralelo, su situación física también forma parte del contexto. El delantero fue operado a principios de marzo por una pequeña rotura parcial del menisco externo en la rodilla izquierda y deberá permanecer inactivo al menos 45 días. Su regreso a las canchas está previsto recién para mayo, lo que también condiciona cualquier negociación en el corto plazo.

Con este escenario abierto, Boca espera, Europa presiona y Dybala analiza. La decisión final marcará uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado, en un momento clave de su carrera.